快訊

九一開學倒數…北市估1成生想請防疫假 家長觀望中

桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

莫斯科國際攝影大賽 亞大學生林駿騰包辦兩獎

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰的「專注」系列作品之一，拍攝在市場一隅，攤販正作買賣，小女孩在旁認真作功課「流露大人的現在與女孩的未來」。圖／亞洲大學提供
亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰的「專注」系列作品之一，拍攝在市場一隅，攤販正作買賣，小女孩在旁認真作功課「流露大人的現在與女孩的未來」。圖／亞洲大學提供

亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰參加今年 MIFA莫斯科國際攝影大賽，以「Concentrate（專注」系列作品，獲得人文類別生活攝影銅牌；另一系列作品「Taiwan 18th Highway（逐路十八）」，則獲自然類別森林樹木攝影入圍。

視傳系主任陸蕙萍表示，莫斯科國際攝影獎是表彰、獎勵來自世界各地的優秀攝影師，承辦8年來，每年約有90多個國家地區的作品參加，18歲以上即可參賽。林駿騰能在全球攝影師競爭中脫穎而出，實在難能可貴。

指導老師朱庭逸說，林駿騰對影像攝影很有興趣，常利用課餘參加講座、工作營，作品曾獲Vogue雜誌報導，並擔任時尚活動攝影師。他縝密的構圖以及對人物神情的美妙捕捉，都顯示出他對影像精準拿捏的天分，並創作出對世界的細緻觀察。

其中，專注系列雖是影像作品，卻又透露著有如油畫般細膩的光線與質感。逐路十八則是林駿騰今年在台18線進行田野調查攝影作品，也是他的畢業專題，5月曾獲文化部「A+文資創意季」設計競賽的「文資創新應用類」銀牌獎。

林駿騰說，專注系列作品，是拍攝台灣民眾日常生活中的各種真實畫面，可從一張相片中聚集「人、情、事、物」顯現出他們的「專注」神情，使瞬間成永恆。也透過這樣的捕捉，認識各種不同的文化與生活方式，精彩的紀錄人與人之間的情感與故事。

至於「逐路十八」則是拍攝台灣的阿里山公路台18線及鐵道；台18線承載著過去台灣鄒族文化、林業的數百年歷史，以及豐富的生態環境。這條森林鐵路為了轉運木材而興建，海拔2216公尺，沿途可欣賞熱、暖、溫等不同林帶的物種變化，與山脈、溪谷之美。景色的背後，有著許多歷史與故事，值得留影與省思。

莫斯科

延伸閱讀

攝影師旅拍摻迷幻藥被小模抓包 辯稱想看她迷朦的表情

絕美明月伴太平雲梯引數千網友讚 專業攝影師：合成的

來自東方的誘惑 中國力量會促使俄羅斯遷都西伯利亞？

淡水八景4.0攝影全民票選 送iPhone等好禮

相關新聞

莫斯科國際攝影大賽 亞大學生林駿騰包辦兩獎

亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰參加今年 MIFA莫斯科國際攝影大賽，以「Concentrate（專注」系列作品，獲得人...

出版界精品！雲林刻畫歷史出專書 獲國史館文獻3大獎

以刻畫雲林縣北港鎮歷史文化及傳統工藝背景所出版的「北港地區的傳統音樂在地歷史」、「神工傳藝Beigang：雲林北港地區傳...

雙北多元發展 多校變成明星學校

少子化嚴重，許多國中小面臨招生不足困境，但都會區仍有不少「明星學校」超額招收。曾任建國中學校長的台北市副市長蔡炳坤認為，...

彰化芬園同安國小研發AI咖啡機 客製化沖泡

彰化縣芬園鄉小校同安國小老師許弘叡指導7名畢業生研發出AI聲光人臉辨識咖啡機，可針對個人喜好習慣沖泡出濃淡不一咖啡，突破...

共同學區新北生增 北市擬算帳

雙北基於教育資源互惠，跨市交界12所學校開放為「共同學區制」，北市9所、新北3所，但北市府發現設籍新北學子到北市就讀人數...

嘉義市崇文國小迎新親子蓋手印 為防疫家長不進教室

嘉義市崇文國小今天提前舉辦新生入學迎新，讓家長帶著新生穿越健康門等，走過獨立橋，親子並蓋下大手、小手的手印，代表實現小學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。