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出版界精品！雲林刻畫歷史出專書 獲國史館文獻3大獎

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
刻畫雲林縣北港鎮歷史文化及傳統工藝背景的3本專書，今獲國史館110年度台灣文獻獎優選獎及推廣性書刊佳作。記者陳苡葳／翻攝
刻畫雲林縣北港鎮歷史文化及傳統工藝背景的3本專書，今獲國史館110年度台灣文獻獎優選獎及推廣性書刊佳作。記者陳苡葳／翻攝

以刻畫雲林縣北港鎮歷史文化及傳統工藝背景所出版的「北港地區的傳統音樂在地歷史」、「神工傳藝Beigang：雲林北港地區傳統工藝職人」、「古笨港的歷史考古學研究」3本專書，今獲國史館110年度台灣文獻獎肯定，縣長張麗善分享喜訊時表示，從當地媽祖文化衍生的豐富表演藝術、工藝技術，透過書籍傳遞豐厚的文化底蘊，希望讓北港百年藝鎮，能在社會永流傳。

張麗善說，縣府近年積極推廣有形、無形文化資產，除全力修復古蹟、歷史建築，也頻獲台灣建築園冶獎肯定，去年出版傳統工藝、傳統表演藝術與歷史遺址書籍等也獲得國史館肯定。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林不僅是農業縣，深厚的文化內涵更值得大眾細細品味；縣府前年開始執行文化部補助北港百年藝鎮再造歷史現場計畫，以北港媽祖信仰，及其衍生的無形文化資產為核心，此次獲獎的專書即是推動北港無形文化資產的保存、紀錄、傳習與推廣的重要一環。

陳璧君說，「北港地區的傳統音樂在地歷史」、「古笨港的歷史考古學研究」獲110年度台灣文獻獎優選獎，「神工傳藝Beigang：雲林北港地區傳統工藝職人」則是獲推廣性書刊佳作，國史館預定在9月30日於館場頒獎。

「每項出版品都是精品！」陳璧君說，專書製作以頂級工藝精神與態度產製，累積雲林縣文化精品，感謝國史館台灣文獻館對雲林保存文獻史料，積極推廣雲林人文歷史與北港百年藝鎮文化的肯定。

由盧泰康、邱鴻霖共同著作的「古笨港的歷史考古學研究」，談及古笨港區域歷史，引領讀者走進數百年前的雲林及周邊當代生活背景，探究過去情境的媒介，也詳具時代性及歷史意義。

「北港地區的傳統音樂在地歷史」分為上、下冊，由范揚坤主編，系統性介紹北港傳統音樂歷史現場、北港傳統音樂口述歷史、北港開路鼓樂、南北管音樂曲譜（選輯）。

「神工傳藝Beigang：雲林北港地區/傳統工藝職人」套書則由聯經出版社改寫，集結北港8位各擅勝場的傳統工藝師人生故事及傳統工藝之美，刻畫匠人心思。

北港 國史館

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