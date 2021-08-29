八堵國小線上轉換實體課 老師變魔術引學生專注

基隆市八堵國小已開學近2週，有學生在開學後，因已習慣線上教學每上課20分鐘休息10分鐘，以為時間到了便趴在桌上休息，老師則使出各種互動招式如變魔術等讓學生能更專心。

位於基隆市暖暖區的八堵國小是所迷你實驗小學，目前每年級各1班，每班最多20名學生，全校僅有94名學生和14名老師，校方從5月19日起實施線上教學，直到7月16日上一學年度第4學期結束，今年度第1學期於8月16日開學，也是基隆市率先開學的學校。

八堵國小校長柴成瑋說，從5月19日線上教學至8月16日開學已有3個月，學生都很想念同學和老師，開學當天都很開心到校上課，還會在門口向同學大喊「等我」，甚至會想要擁抱，一旁老師則會適時提醒防疫期間不要擁抱，開學當天校率達100%。

學校去年已提前準備線上教學，過去平日即便上實體課程，也會安排師生透過Google雲端教室上課，因此線上教學期間整體運作良好，校方更貼心考量線上教學可能影響孩童視力，每上課20分鐘就讓學生休息10分鐘，每節上課時間不超過30分鐘。

柴成瑋表示，開學後2天期間也發現，由於學生已習慣線上教學每20分鐘休息10分鐘，有學生會撐不了上課40分鐘，以為休息時間到了便不由自主趴在桌上，老師則絞盡腦汁，例如變魔術或安排互動遊戲，引起孩子學習動機。

柴成瑋說，開學前所有老師已全數施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，市府添購的隔板也早在6月就送到學校，每件隔板都依學生編號，中午用餐或學生下課想吃東西或喝水時再拿出來架設，老師也會趁學生在盛飯菜空檔，用酒精擦拭隔板，待學生回到座位就能安心享用餐點。

柴成瑋表示，市府並提供高人流體溫感測儀，學生到校通過感測儀監控體溫，一旁還有酒精消毒機，也安排導護老師拿著噴瓶，若學生太多會主動幫學生消毒，如有學生體溫過高則到一旁教室由校護複檢，學生進入教室後要先洗手，再用各自的抹布擦拭課桌椅，導師也會提前到校，先把教室門把、窗戶和開關消毒。

對於各級學校即將在9月1開學，柴成瑋建議，除全力配合防疫政策外，校方事先也向家長說明，開學後有維持線上教學和返校上課2種版本，並委託家長會與家長充分溝通。對於一年級新生，因防疫無法讓家長進入校園瞭解教學環境，開學前的充分溝通顯得十分重要，導師從7月底密集與家長聯繫，讓家長充分瞭解學校防疫準備。

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