連風與「小三」對話 校長塗鴉插畫變療癒小品首個展

從開會無聊塗鴉到成為療癒系畫家的宜蘭國中校長連志峯，今天在蘭燈空間舉辦人生首次個展，前來參觀者把會場擠滿。他笑稱自己非專業、但專情，每晚與「小三」對話，遇壓力挫折時， 透過畫畫修行，插畫文字感動到自己，心情自然愉快。

「欣賞這樣的畫讓人心情愉悅，連風都知道」，連志峯校長人稱「連風」，經常畫小插畫，讓人感到幸福溫暖。例如他在一幅開窗盆栽的小畫下留言「風，依約而來／花，收藏一抹豔陽、記憶、影子的舞步／我，打開了窗，邂逅一份幸福」，他筆下常見毛茸茸的貓咪，天真無辜模樣超可愛，疫情期間的口罩貓「不管你是帥的、漂亮的、可愛的，戴上口罩就是美／心美了，這世界也美了」。

現在57歲連志峯，學的是數學，他用畫寫生活，感覺自己在畫畫時是數學系美術組。他說，從小愛畫畫，到了當校長時開會無聊，隨手在資料塗鴉畫出興趣，經常晚上在書房與畫畫「小三」對話，有時想畫就畫在月曆紙、報紙。

近兩年到宜蘭國中任職，正式跟美術班上課，產出更多素描與水果畫，他在一幅有蘋果及芭樂的畫上寫著：「如果他是個芭樂，就別逼他變成蘋果，如此妳才能享受芭樂版的幸福」，透露人生哲理。

美術班老師黃郁雯說，上課時的連志峯把自己歸零，化身為一位專心學畫「虔誠、單純的小孩」，他很認真畫，但由於校長事情多，有時不得不一邊畫畫、一邊接電話處理大小事務，經常留到最後一個才離開教室，從他以前沒學過的亂畫，到後來對於透視比例的精準拿捏，畫風與文字傳達愛與希望。

名為《風畫場所》連志峯校長畫藝人生個展今天在蘭燈空間藝文中心開展，人潮爆棚，藍燈空間藝術總監莊文生說，他的畫讓人容易親近，線條與色彩勾勒出人生道理，像是現代版的豐子愷，畫中簡單陳述人的四季生活，歡迎大家賞畫，展期至10月10日每天中午到晚上8點，周二休息。 疫情期間戴口罩的貓，戴上口罩「心美了，這世界也美了」。記者戴永華／攝影 畫風讓人感受愛與希望，相當療癒。記者戴永華／攝影 貓咪一臉無辜樣，超萌小畫馬上被人貼紅上點訂走。記者戴永華／攝影 宜蘭前員山鄉長江永和搶下第一紅點，訂購「劍獅賜福」版畫。記者戴永華／攝影 連志峯校長送出一幅畫給主辦單位，由蘭燈空間藝術總監莊文生收下。記者戴永華／攝影 芭樂與蘋果的對話，如果是芭樂，就別逼他變成蘋果，如此「才能享受芭樂版的幸福」。記者戴永華／攝影 宜蘭縣政府買下一幅「好事發生（花生）」的有趣畫作。記者戴永華／攝影

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