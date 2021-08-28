九族文化村辦雕塑大獎首獎百萬 疫情下的藝術界注活力

九族文化村推廣藝術文化，相隔30年舉辦雕塑大賽，由埔里藝術家張家銘以「榮耀的印記」描繪泰雅族紋面文化的巨大男女石雕頭像獲得百萬元首獎。九族創辦人張榮義今年3月去世，「九族文化獎」也更名「九族文化村榮義文化獎」，將他熱心藝術文化的精神傳承下去。

中華民國雕塑學會名譽理事長陳振輝、台師大美術系研究所前所長王哲雄說，榮義文化獎是台灣目前獎金最高的美術類競賽，是企業支持藝術文化典範，也為疫情籠罩下藝術界注入一股活力。

今年雕塑賽總獎金共300萬元，首獎張家銘「榮耀的印記」，獎金100萬元。銀獎林慶祥鑄銅作品「漁」獎金70萬、銅獎歐陽彥興的大理石雕作品「文化守護神」獎金50萬、收藏獎：林國瑋的鑄銅油彩「環境取樣-最強悍的呵護」、鍾壽春石雕「原鄉之美」獎金35萬、優選余清耀鑄銅「舞動原動力」獎金10萬。

九族文化村表示，33年前創辦人張榮義就以「九族文化獎」舉辦二屆雕塑比賽，藉此收藏許多具潛力的新秀作品，作品都放置在園區以松園為主的庭院。後來也陸續舉辦了水彩、油畫和攝影獎，這次是闊別30年後的第三屆雕塑大賽。

這個比賽有來自台灣、英國、伊朗、保加利亞和中國共32位藝術家、38件作品參賽。當中舉凡泥塑、木雕、金屬、陶藝和石雕等各種媒材的應用和混搭作品皆有。

去年7月募集作品經三階段評審到成績揭曉，共歷時一年的時間，今年3月張榮義以94歲高齡辭世，董事長張協勝為紀念父親，將「九族文化獎」更名為「九族文化村榮義文化獎」，讓企業推廣藝術的精神隨九族文化村永續傳承。 九族文化村時隔30年舉辦雕塑大賽，並將九族文化獎改為「九族文化村榮義文化獎」，傳承創辦人企業推廣藝文的精神。圖／九族文化村提供 九族文化村時隔30年舉辦雕塑大賽，由張家銘石雕作品「榮耀的印記」獲得百萬元首獎。圖／九族文化村提供 九族文化村時隔30年舉辦雕塑大賽，由張家銘石雕作品「榮耀的印記」獲得百萬元首獎。圖／九族文化村提供

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