雄中人贈書家扶兒傳達愛與感恩 為母校慶祝百周年

高雄中學明年建校百周年，由熱心校友發起的「愛一直都在、照亮家扶兒」活動先行暖身，75級校友今結伴返校，在雄中百年建築松濤園前贈書給家扶中心，盼透過書香傳遞，協助受扶助學子擁抱知識，開創未來，打開人生的希望之窗。

贈書活動由張簡永祥、陳西坤及李佳言3人共同發起，7年來串連校友巡迴各地家扶贈書，每人購書額度2400元，幫助許多孩子學習向上，不少受扶助的雄中學弟也受惠，今年剛畢業的黃姓與江姓兩名學生即因學長的贈書，擴增課後閱讀資源，一舉拚上台大社工系及台大化學系，滿心感激。

5年多前，雄中75級畢業校友慶祝30年重聚，展成400人的群組而啟動公益善舉，這群畢業校友與高雄家扶中心合作推動「光明燈計畫」贈書專案，曾巡迴屏東、台南、台東等家扶中心贈書，最後一站回到母校雄中。

贈書活動每次都設計主題，第一次取名為「跨世代的相遇」，象徵50歲雄中人與15歲家扶童的相遇，今年主題是「愛一直都在」，展現雄中人對社會的關愛。發起人張簡永祥還找愛畫畫的大女兒設計了一款融入雄中百年校慶logo字樣的「鴨鴨家族」明信片，供各家扶中心學生寫上感謝話語寄給認養人與捐款人。

也是發起人的陳西坤一口氣捐印4萬份明信片，期望雄中百年校慶、串起愛與感恩連結。他表示，4萬名家認養人中不乏雄中人，希望孩子寄上明信片感恩時，也能共享母校百年校慶的喜悅。

雄中校長莊福泰表示，雄中學生在社會占有一席之地，贈書的目的就是希望家扶中心的孩子們未來也能在不同領域發光發熱。雄中75級校友也是學務主任兼前代理校長的顏銘賢則說，大家因雄中而結緣，盼公益感恩就從雄中再出發，為雄中下一個百年願景點燃光明希望。 雄中心贈書家扶中心的活動發起人，右起為陳西坤、張簡永祥與李佳言。記者王昭月／攝影

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