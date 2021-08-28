竹塹幼鐸獎名單出爐 竹市28名教師過3關獲獎

新竹市幼教界年度盛事「竹塹幼鐸獎」有「幼教界諾貝爾獎」之稱，今年獲獎名單出爐，共28名教師、2間教保服務機構獲獎。其中，陽光非營利幼兒園長洪翠青獲績優園長獎，她也分享，幼兒園是孩子人生中第一次離家上學、學習生活自理，「擁有每個孩子的第一次是非常幸運的事情」，看見孩子每天的進步，也讓人覺得充滿希望。

新竹市長林智堅說，學前教育是孩子一生中最為重要的教育，感謝幼教老師對幼童們的耐心付出與耕耘，今年的幼鐸獎評選經初審、線上訪談、決選共3道關卡，最終選出28名幼教老師，更新增績優教保服務機構獎項，由新竹市立新竹幼兒園及陽光非營利幼兒園獲獎，樹立幼兒園學習楷模。

洪翠青不僅獲得績優園長獎，所屬的陽光非營利幼兒園也獲得績優教保服務機構肯定，今年47歲的她投入幼教逾20年，她說，陽光有120個孩子，雖她膝下無子女，但她是「一百個孩子的媽媽」，陪伴每個孩子成長讓她感到滿滿幸福。

洪也說，當幼教老師這麼久她從來都沒有倦怠期，因為每個孩子狀況都不一樣，陪伴孩子與家長面對人生許多個第一次，讓她覺得是非常幸運的事情。也因孩子年紀小，會記得幼兒園老師的經常是家長，在生活、學習、親子教養上，幼教老師與家長是最好的戰友，她分享幾年前有位學生家長在臉書上找到她，分享孩子考上台大的喜悅。

「孩子考上台大，第一時間就想通知園長。」洪翠青說，沒想到家長會想感謝幼兒園的老師，那名媽媽跟她說，孩子有嚴重潔癖、無法在外上廁所脫離尿布，也無法接受打翻或觸碰到的黏性物質，很感謝洪翠青園長用愛心與耐心陪伴、引導，適時地邀請孩子去上廁所，當孩子尿濕褲子也不責備，營造安全感與培養上廁所的習慣。

洪翠青說，幼兒園經常是被遺忘的階段，卻是每個孩子最重要的人生階段，在沒有課業壓力的情況下，讓孩子在新環境獲得安全感，在玩樂找到成就感，這都是在為將來人生奠基，幼兒園是家和學校的綜合體，在這裡要讓孩子感受到愛、溫暖與開心。

「特殊孩子其實與一般生沒有不一樣！」另名獲得績優教保員獎的三民國小附設幼兒園老師陳怡竹分享小畢（化名）的故事，小畢一開始不太說話，對於不喜歡的事物會跟自己生氣，可一整天沉浸在書本中，不喜歡被外界打擾，更無法接受有人觸碰他。

發現小畢的特殊後，陳怡竹說，她開始每天紀錄孩子的情況，並與媽媽分享觀察紀錄及教養策略，並使用圖示與小畢溝通、說故事，漸漸地與小畢建立信任關係，開啟早療課程，現在小畢處理情緒的時間縮短了，也會主動與老師分享一切，令人欣慰。 三民國小附設幼兒園老師陳怡竹拿下績優教保員獎。圖／新竹市政府提供

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