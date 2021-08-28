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校長變「森鐵列車長」送乖乖迎新生學習啟航

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
林森國小校長和老師們扮演森鐵列車長，和學生家長拍照記念。記者卜敏正／攝影
林森國小校長和老師們扮演森鐵列車長，和學生家長拍照記念。記者卜敏正／攝影

全國國中小學下周開學，嘉義市多所國小、幼兒園今天舉辦新生訓練、迎接新生，林森國小校長、老師還扮成列車服務員、列車長，送小朋友每人一包乖乖、拍照記錄留念，歡迎進入校園、學習啟航。

林森國小校長吳育楷表示，林森國小位於阿里山森林鐵路旁，特色課程就是結合森鐵，今天迎接小一、幼兒園新生，就結合特色課程情境，由他扮演列車長，迎接小朋友登上學習列車、學習啟航。

林姓家長對於學校創意迎新相當認同，並直言因為疫情，小朋友在家裡面悶太久了，開學後能夠正常到學校學習，對小朋友、對家長都好。

吳育楷說，迎新還有闖關活動，特別在玄關安排林森站火車頭、各國旗幟打卡點，除了可以拍照，為每位小一新生留下學習里程碑的重要印記，更代表林森國小推動國際教育，將嘉義森鐵、木都特色、精神意象融入，也提醒孩子了解在地特色，認同本土，接軌國際。

林森國小贈送小一新生每人一包乖乖。記者卜敏正／攝影
林森國小贈送小一新生每人一包乖乖。記者卜敏正／攝影
家長們帶著孩子參加幼兒園新生訓練。記者卜敏正／攝影
家長們帶著孩子參加幼兒園新生訓練。記者卜敏正／攝影
林森國小校長吳育楷今天扮演森鐵列車長，歡迎小一和幼兒園新生。記者卜敏正／攝影
林森國小校長吳育楷今天扮演森鐵列車長，歡迎小一和幼兒園新生。記者卜敏正／攝影

幼兒園 嘉義

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