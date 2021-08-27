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雄女遠距教學 議員肯定同步教學無距離

中央社 / 記者蔡孟妤高雄27日電

因應疫情下各種上課樣態，高雄女中率先建置遠距教學直播設備。市議員今天到校考察，對於校方疫期超前部署，建置遠距教學直播平台，達線上、線下同步教學無距離予以肯定。

高雄市議會教育委員會今天由教育小組召集人童燕珍帶領到校考察，高雄市政府教育局長謝文斌、副局長陳佩汝、雄女校長林香吟陪同說明。

童燕珍與李雅芬、李雅慧等多位議員考察後，與校方進行座談與交流，對遠距教學直播平台設備功能性提出意見與建議。包括開學後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的線上線下學習，或疫情過後因請假或出國交流等原因無法到校的學生，如何應用資訊科技，讓學生能同步在網路上課，或課外時間上網進行學習。

雄女老師邱崑山說，學校教師透過校內線上教學平台，教師可在各班利用自動錄影設備，就能迅速即時錄製上課教學，平台會將錄製的教學影片自動上傳到教師個人YouTube帳號，並連結到學校線上教學平台。

另外，教師不必再進行額外轉檔動作，即使學生因其他因素無法到校上課，也可以利用此系統平台與在校同學同步學習。未來開學後，若有請防疫假或需居家隔離的學生，也可循此模式與教室內同學同步進行上課學習，兼顧「線上線下同步教學」功能，提供便利與多樣學習模式。

林香吟表示，因應遠距教學需求，規劃高品質遠距教學設備，提供教師錄製帶狀課程，例如推廣中的高中AI課程等。此外在各班教室、專科教室建置簡易、便利錄製直播系統，讓教師利用「線上、線下混合教學」模式錄製教學課程，開學後一旦學生必需居家學習時，也能同步參與學校課程。

至於經費來自國教署補助新興科技中心、高中優質化計畫與雄女家長會，林香吟感謝各單位提供資源，讓疫情期間師生線上快樂學習，也感謝老師用心，提早與前瞻靈活的建置規劃與執行。

高雄市教育局強調，已建構自主學習完善網絡，師生可使用高雄市4朵雲(達學堂、遊戲雲、影音雲、儲存雲)、教育部與民間資源等，進行「備課」、「教學」、「指派作業」及「複習」等教學活動。

另結合前瞻數位建設計畫，建置完成快易通專案，專案購置1萬1000片行動載具，以及100部筆記型電腦，可統一調度提供學生居家自主學習使用，未來將持續整合各項軟硬體資源，提供線上、線下最好的學習模式給高雄市的學子。

遠距教學 高雄市 直播

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