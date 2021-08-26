金山財神廟捐贈防疫隔板 北海岸13校受惠

開學日在即，學生中午用餐所使用的防疫隔板，越是接近開學日越是難以取得，台灣金山財神廟慈善會為了減輕學校防疫工作的負擔，捐贈1800片防疫隔板給北海岸萬里、金山、石門地區13所中小學以及幼兒園，期盼開學後學生可以安全的在學校享用午餐。

金山財神廟慈善會秘書長黃湫鑌說，疫情期間，小朋友在家上課，老師也是要透過視訊教學停課不停學，要準備教材，還要擔憂學生的設備問題，好不容易即將開學，老師又要為了防疫工作而苦惱，因此希望透過捐贈，讓學校老師的負擔少一些，學生回到校園也更安全一些。

金山財神廟慈善會不只是想到了學生的防疫安全，還希望這個捐贈能夠兼顧環保，因此這次的防疫隔板不只是用餐隔板的功能，收納起來可以當作桌墊，貼心的尺標印刷設計還可以當作切割板使用，功能用途相當多。

萬里區長粘雪琴表示，這次來作為見證人，除了感謝金山財神廟慈善會對於校園與教育的支持，更加感謝金山財神廟慈善會對於地方弱勢照顧不遺餘力，期待即將到來的開學日，在完善的防疫準備下，孩子們都可以活動安全、用餐安心，家長也能夠放心。

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