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佳農首位台大生獲總統教育獎 捐獎金鼓勵學弟妹破逆境

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東佳冬農校園藝科應屆畢業生邱瀞儀（右），是創校84年以來首位應屆台大生，也獲選今年總統教育獎，她今天返校感謝師長並捐贈部分獎金(2萬元)回饋母校，鼓勵幫助經濟弱勢的學弟妹。圖／佳農提供
屏東佳冬農校園藝科應屆畢業生邱瀞儀（右），是創校84年以來首位應屆台大生，也獲選今年總統教育獎，她今天返校感謝師長並捐贈部分獎金(2萬元)回饋母校，鼓勵幫助經濟弱勢的學弟妹。圖／佳農提供

屏東佳冬農校園藝科應屆畢業生邱瀞儀，是佳冬高農創校84年以來首位應屆台大生，她在逆境中奮發向上、樂觀進取，秉持「越努力就會越幸運」的信念，期許自己要成為「成為世界需要的人」，獲選今年總統教育獎，8月20日在圓工飯店由蔡英文總統親自頒獎勉勵，她今天由母親陪同返校感謝師長、分享頒獎當天的喜悅，並捐贈部分獎金(2萬元)回饋母校，鼓勵幫助經濟弱勢的學弟妹。

家住屏東恆春的邱瀞儀，為實現投入環境教育夢想，選讀離家1個多小時車程的國立佳冬高農園藝科，自幼有先天性糖尿病她，與病魔和平共處，認真學習，爭取獎學金減輕家裡負擔外，在造園景觀技能競賽分區賽中，憑著一步一腳印的堅持，以「網紅的秘密」在全國賽奪亞，推甄錄取台大森林系，成為佳農84年來首位應屆上台大生，在師長鼓勵下報名並獲2021總統教育獎殊榮。

邱瀞儀從小在國家公園優美的環境中成長，從小受到環境的洗滌，熱愛大自然，喜歡山、喜歡海，更喜歡漂亮的草花，大自然景色給她療癒、放鬆的感覺，未來她要為環境教育盡份心力，也想發展AI智農服務，強化農業栽培決策，降低農業財損與災損風險，一路走來，除感謝一路陪她走過貴人外，也捐出部分獎金到「佳農教育儲蓄專戶」，鼓勵幫助弱勢的學弟妹。

佳冬高農校長林鴻源勉勵邱瀞儀，未來在台大念書，仍要秉持著當初參加全國科展與技能競賽的精神，朝自己的目標勇往直前，並祝福她一切順利，有空常回母校，鼓勵學弟妹。

台大 園藝科 屏東

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