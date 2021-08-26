竹市防疫迎開學 高中職以下教職員疫苗施打率逾97%

9月1日即將開學日，中小學學生睽違105天後將返回校園，新竹市政府今天指出，竹市啟動開學防疫三部曲「打疫苗、補用品、停課高標準」，統計高中職以下教職員疫苗施打率逾97%、防疫物資都到位，已經添購6萬6000份防疫隔板給學生用餐使用，另也訂定比中央更嚴的停課標準，1人確診全校停課14天，希望家長都能安心讓孩子返校。

新竹市培英國中屬大校，七年級到九年級規模有79班，日前暑期返校日採分流讓舊生陸續回校，今天是新生始業輔導日，27班約800人今天到校，市長林智堅今天也特地回母校視察開學防疫整備工作，和七年級新生們一起「開箱」試用全新的防疫隔板。

林智堅說，市府花費172萬元採購6萬6000片防疫隔板，提供全市56間公立高中職及國中小，讓學生有個人專用防疫隔板，提升校內午餐的食安規格，今天也特別詢問孩子自己畢業的小學是否裝了冷氣，大家都舉起手，顯示竹市推動「班班有冷氣」政策有成，也提醒同學除用餐時間外務必全程戴口罩、落實「開窗開冷氣」，保持通風。

竹市教育處指出，感謝教育部補助603萬元整備校園防疫物資，包含各校紅外線熱顯像儀、耳溫槍、口罩、漂白水、酒精皆已整備完成，其中1班1支額溫槍，學生每天要量2次額溫，開學前，環保局也會全面完成國中小、幼兒園的公共區域清潔消毒。

不少家長擔心教職員工是否都打了疫苗？教育處代理處長沈靜濤說，新竹市國中小及高中職教職員共7734人，包含廚工、交通車司機等共接種7509人，施打率高達97.09%，高中職以下（含幼兒園）的正式教師在開學14天前疫苗施打率達99.2%。

沈靜濤也說，新竹市正式老師僅30人未接種，多是因為懷孕等身體因素無法接種，或個人因素堅持不打，至於以教職員工計算，則仍有250人未打，多是基於相同原因，市府無法強迫，部分民眾反映自己未被通知施打，經瞭解並非真正的學校人員，若為校園志工性質也無法造冊安排，若為新進的代理老師，市府會陸續安排接種。

培英國中校長潘致惠說，學校包含代課、代理老師共210名教職員，疫苗施打率達99%，僅剩5人未接種完成，1人因爲初期懷孕，其餘為代理老師待接種後14天即有保護力，依據教育部規定，未施打第一劑疫苗或施打完後未達到14日者，應檢附3日內的抗原快篩或PCR陰性證明，始得入校，這部分教育局也有提供快篩試劑，不需自費。 新竹市政府已經添購6萬6000片防疫隔板給學生用餐使用。記者張裕珍／攝影 新竹市政府已經添購6萬6000片防疫隔板給學生用餐使用，市長林智堅今天到校跟著孩子一起開箱試用。記者張裕珍／攝影 新竹市政府已經添購6萬6000片防疫隔板給學生用餐使用，市長林智堅今天到校跟著孩子一起開箱試用。記者張裕珍／攝影

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