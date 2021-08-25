君毅高中機器人教學有成 國際大賽獲一金一銅佳績

苗栗縣私立君毅高中推動機器人教育有成，今年4名學生參加亞洲技能競賽線上友誼邀請賽榮獲青少年組金牌、青年組銅牌，縣長徐耀昌上午到校頒發獎勵金給獲獎同學及教練。徐耀昌指出，君毅辦學績優，更發展機器人特色教學，讓孩子適性發展，相信君毅的機器人戰隊明年參加國際競賽必能再創佳績，讓世界看見苗栗。

縣府表示，國際技能組織亞洲分會7至8月以線上方式舉辦這項比賽，亞洲20餘國160名選手相互切磋，台灣共獲4金、1銀、4銅，其中君毅機器人戰隊就囊括1金1銅，成績亮眼。

君毅國中部沈漢森、邱浩楷2名選手獲青少年組金牌，高職資訊科張皓鈞、林義峰獲青年組銅牌，校方上午辦「慶功宴」，徐耀昌及縣議員張佳玲、教育處長邱廷岳、君毅高中校長林慶旺、指導教練團、顧問、學生家長齊聚一堂，分享獲獎喜悅。

徐耀昌恭喜得獎學生，並感謝指導老師黃新福、林汶忠2位主任。徐耀昌表示，君毅中學戮力朝優質、卓越、創新發展，積極推動機器人課程，領先全國設立「苗栗縣機器人教學中心」，為技職教育注入充沛能量，對提升縣內技職教育的品質功不可沒，期待君毅持續秉持讓孩子適性發展、找到自己的性向及優勢潛能理念，打造具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。

君毅高中表示，今年比賽方式由大會頒布試題後，選手開始進行任務解題，最後將成果影片上傳主辦單位，選手必須以英文解說設計理念、撰寫工程筆記，考驗學生臨場反應、邏輯思考及語言能力，對孩子是很好的學習經驗，青年組參賽選手張皓鈞、林義峰同學因參加國際競賽獲獎，高二時就獲得保送國立台灣科技大學資格，即將前往就讀。 君毅高中推動機器人教育有成，4名學生參加亞洲技能競賽線上友誼邀請賽榮獲青少年組金牌、青年組銅牌，縣長徐耀昌上午到校頒發獎勵金給獲獎同學及教練，並參觀示範操作。圖／苗栗縣政府提供 君毅高中推動機器人教育有成，4名學生參加亞洲技能競賽線上友誼邀請賽榮獲青少年組金牌、青年組銅牌，縣長徐耀昌上午到校頒發獎勵金給獲獎同學及教練，並參觀示範操作。圖／苗栗縣政府提供 君毅高中推動機器人教育有成，4名學生參加亞洲技能競賽線上友誼邀請賽榮獲青少年組金牌、青年組銅牌，縣長徐耀昌上午到校頒發獎勵金給獲獎同學及教練，並參觀示範操作。圖／苗栗縣政府提供 君毅國中部沈漢森（左）、邱浩楷2名選手獲青少年組金牌。圖／苗栗縣政府提供

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