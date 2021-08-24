桃園辦全國高中生文學獎 總獎金超過70萬

桃園市政府和武陵文教基金會共同舉辦第一屆全國高中生文學獎，散文第一名獎金15萬、新詩第一名10萬，總獎金超過70萬元，號稱是高中職獎金最高的學生徵文比賽，即日起開始徵稿，截稿日期為11月30日。

武陵文教基金會自106學年度辦理桃園市高中生文學獎、北部九縣市高中生文學獎，今年擴大辦理第一屆全國高中生文學獎，散文組第一名可得15萬元、第二名10萬元、第三名6萬元、佳作為取6至8名，各得獎金2萬元，新詩組第一名獎金10萬元、第二名5萬元、第三名3萬元、佳作為取6至8名，各得獎金1萬元。

武陵文教基金會表示，凡具備中華民國國籍的全國高中職（含五專前三年）學生均可參加，同一作者可同時參加散文、新詩組比賽，每組以一篇為限，散文以不超過2500字、新詩以不超過25行為原則，歡迎高中生至武陵文教基金會官網投稿。

桃園市長鄭文燦表示，文學可彌補網路時代的不足，特別是青少年階段，透過文字書寫能打開想像的世界、找回對世界的敏感，進而開展出無限的可能性。武陵文教基金會董事長邱奕志表示，希望藉由高額獎金激勵學生創作，吸引學生享受單純思考與表達的樂趣。

商品推薦