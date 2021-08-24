快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

桃園辦全國高中生文學獎 總獎金超過70萬

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府和武陵文教基金會共同舉辦第一屆全國高中生文學獎，散文第一名獎金15萬、新詩第一名10萬，總獎金超過70萬元。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府和武陵文教基金會共同舉辦第一屆全國高中生文學獎，散文第一名獎金15萬、新詩第一名10萬，總獎金超過70萬元。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府和武陵文教基金會共同舉辦第一屆全國高中生文學獎，散文第一名獎金15萬、新詩第一名10萬，總獎金超過70萬元，號稱是高中職獎金最高的學生徵文比賽，即日起開始徵稿，截稿日期為11月30日。

武陵文教基金會自106學年度辦理桃園市高中生文學獎、北部九縣市高中生文學獎，今年擴大辦理第一屆全國高中生文學獎，散文組第一名可得15萬元、第二名10萬元、第三名6萬元、佳作為取6至8名，各得獎金2萬元，新詩組第一名獎金10萬元、第二名5萬元、第三名3萬元、佳作為取6至8名，各得獎金1萬元。

武陵文教基金會表示，凡具備中華民國國籍的全國高中職（含五專前三年）學生均可參加，同一作者可同時參加散文、新詩組比賽，每組以一篇為限，散文以不超過2500字、新詩以不超過25行為原則，歡迎高中生至武陵文教基金會官網投稿。

桃園市長鄭文燦表示，文學可彌補網路時代的不足，特別是青少年階段，透過文字書寫能打開想像的世界、找回對世界的敏感，進而開展出無限的可能性。武陵文教基金會董事長邱奕志表示，希望藉由高額獎金激勵學生創作，吸引學生享受單純思考與表達的樂趣。

武陵 桃園

延伸閱讀

桃園今追豬瘟肉品稽查逾300處 購買民眾：吃掉了

全台貸款鑑估值十年漲３成５　桃園價漲近6成

最長暑假將結束！桃園帶學童做收心操 加碼送文具袋

疫情趨緩就業回溫 桃市舉辦4場徵才活動提供556職缺

相關新聞

待遇比不上業界... 國中資訊科技教師荒 招聘29次才找到人

中小學開學倒數8天，全台不少國中仍找不到108課綱上路後所需的生活科技、資訊科技代理代課教師，連新北市的國中都招聘近30次才找到人。國中校長指出，師培端來不及、待遇比不上科技廠都是原因，建議過渡時期政府鬆綁法令，讓校方可聘用業師、或請具專長的實習教師協同教學。

武陵高專科教室大樓明年9月1日啟用 5市高200生台美雙畢業

桃園市長鄭文燦今天上午主持武陵高中新建專科教室大樓及停車場統包工程上梁典禮，鄭市長表示，武陵高中為桃園頂尖亮點學校，校舍...

明道中學舉辦模擬聯合國活動 疫情下有39所高中參加

疫情下，明道中學國際部學生21、22日仍以線上方式舉行第11屆MUN明道中學模擬聯合國，總計有全台39間學校，150多位...

雄女、南一中、屏中組雙語聯盟 與布萊斯學院締姐妹校

高雄女中、臺南一中與屏東高中，今天在雄女簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯...

雄女、南一中、屏中3校組雙語聯盟 迎戰雙語教育

為推動雙語教育，高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄...

因應開學！國小提「安心開學5倍券」設計繽紛防疫隔板

長達百天的「停課+暑假」即將結束，9月1日是全國開學日，高雄市新上國小師生一起設計「繽紛防疫隔板」，並提出「安心開學5倍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。