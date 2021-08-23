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明道中學舉辦模擬聯合國活動 疫情下有39所高中參加

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
疫情下，明道中學國際部學生21、22日仍以線上方式舉行第11屆MUN明道中學模擬聯合國，總計有全台39間學校，150多位學生參加。圖／明道中學提供
疫情下，明道中學國際部學生21、22日仍以線上方式舉行第11屆MUN明道中學模擬聯合國，總計有全台39間學校，150多位學生參加。圖／明道中學提供

疫情下，明道中學國際部學生21、22日仍以線上方式舉行第11屆MUN明道中學模擬聯合國，總計有全台39間學校，150多位學生參加，甚至也有離島高中生參加，大家共同討論世界議題。

校長汪大久上午指出，國際情勢多變，學生們能不畏疫情，快速應變，展現了明道人的精神。此活動不僅訓練學生們的表達能力、學習民主素養，更期待在這樣充滿學術及知性的文化交流之旅當中，能相互碰撞出更新穎的想法，產生出具全球性格局的新觀點。

他說，該校的模擬聯合國MDMUN由國際部學生成立，至今已第11屆，在歷屆主辦學生不斷地努力下，已成為明道中學每年盛大的活動之一。透過這樣的活動，提供青少年一個能培養英語表達能力、團隊領導能力和增進國際視野的平台。同時，也能藉此機會和來自全國各高中參加的同學切磋交流。

國際部主辦學生們指出，本次共設置4個委員會，除了3個英文委員會外，更新增了一個中文委員會，並有入門、中階、進階不同程度的選擇，讓每位參與者都有機會投入各自重視的議會。討論議題包含奴隸制度與人口販運、中東地區的安全問題、消弭鄉村貧窮，及以國際法庭形式探討恐怖主義行為，同學們必須有邏輯地論述，並提供可靠的證據。

他們說，今年受疫情影響，首次以線上方式舉辦，包含帳號控管、音效設備、遠端同步等技術上的問題，都讓他們每天測試演練到深夜，但也因此突破自我，學會新技能。

疫情下，明道中學國際部學生21、22日仍以線上方式舉行第11屆MUN明道中學模擬聯合國，總計有全台39間學校，150多位學生參加。圖／明道中學提供
疫情下，明道中學國際部學生21、22日仍以線上方式舉行第11屆MUN明道中學模擬聯合國，總計有全台39間學校，150多位學生參加。圖／明道中學提供

疫情 聯合國 奴隸

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