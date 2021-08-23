快訊

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

最後身影曝光...台南嬤帶孫收驚離奇車內亡 相驗死因結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雄女、南一中、屏中組雙語聯盟 與布萊斯學院締姐妹校

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄女中、臺南一中與屏東高中，簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯合簽署合作備忘錄，締結為姐妹校。圖／雄女提供
高雄女中、臺南一中與屏東高中，簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯合簽署合作備忘錄，締結為姐妹校。圖／雄女提供

高雄女中、臺南一中屏東高中，今天在雄女簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯合簽署合作備忘錄，締結為姐妹校，促進彼此互動交流，也落實2030雙語國家政策。

高雄女中校長林香吟、臺南一中校長廖財固與屏東高中校長陳國祥，在聯合簽約儀式上，與加拿大布萊斯學院執行長 Jonathan Harm透過線上會議簽署備忘錄。三校校長用雙語致詞，以身作則示範推動雙語教育；學生主持人李安其與姚伊薇也以流利的雙語貫穿儀式。

林香吟表示，學好英文關鍵不在能力，而在機會，AI時代更需要資源共享、合作共贏，期盼建立三校共同與國外學校合作的模式，提供學生更多學習機會。廖財固指出，三所學校各自具備特質專長，正可發揮優勢互補的效益。陳國祥說，會以國際化與在地化兼具的思維，來開創教育新契機。

三位校長都認為，推動雙語教育最重要是提升教師和學生的英文能力，將與國外策略聯盟合作規畫師培多鄰國Duolingo，和學生托福、雅思語言認證計畫。

加拿大布萊斯學院執行長Jonatha在線上表示，三校是培育台灣菁英的搖籃，將與布萊斯學院共同寫下推動國際教育的歷史。布萊斯學院提供醫學預科、STEM科學技術工程數學、藝術傳播等選讀課程，讓台灣最優秀的學生有更多選擇。三所學校已於8月17日、18日推出雙語實驗班學生暑期線上課程，開出邏輯分析、生物解剖學、醫學實驗室檢驗技術、無國界醫師組織等兼具深度與廣度的雙語課程，反應十分熱烈。

高雄女中雙語班學生吳亭葳說，在活動中意識到英文字彙量和適應不同口音能力的重要性，對留學生活也有更深入的瞭解。

雄女、南一中與屏中未來將密切合作，整合更多國內外資源，共同規劃辦理實驗課程、雙語學生營隊、實務專題合作、類IB教師專業成長工作坊及姊妹校交流等活動，研發具備台灣在地特色的雙語教育課程，也歡迎國內有興趣的其他高中加入聯盟一起合作。

高雄女中、臺南一中與屏東高中，簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯合簽署合作備忘錄，締結為姐妹校。圖／雄女提供
高雄女中、臺南一中與屏東高中，簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯合簽署合作備忘錄，締結為姐妹校。圖／雄女提供

南一中 加拿大 屏東

延伸閱讀

雄女、南一中、屏中3校組雙語聯盟 迎戰雙語教育

南一中達台大第一志願大躍進 原因揭曉了

南科實中校長7選1 南一中教務主任蔡明輝接任

比柯文哲還超前部署 雄女已建置線上線下混合學習模式

相關新聞

武陵高專科教室大樓明年9月1日啟用 5市高200生台美雙畢業

桃園市長鄭文燦今天上午主持武陵高中新建專科教室大樓及停車場統包工程上梁典禮，鄭市長表示，武陵高中為桃園頂尖亮點學校，校舍...

明道中學舉辦模擬聯合國活動 疫情下有39所高中參加

疫情下，明道中學國際部學生21、22日仍以線上方式舉行第11屆MUN明道中學模擬聯合國，總計有全台39間學校，150多位...

雄女、南一中、屏中組雙語聯盟 與布萊斯學院締姐妹校

高雄女中、臺南一中與屏東高中，今天在雄女簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯...

雄女、南一中、屏中3校組雙語聯盟 迎戰雙語教育

為推動雙語教育，高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄...

因應開學！國小提「安心開學5倍券」設計繽紛防疫隔板

長達百天的「停課+暑假」即將結束，9月1日是全國開學日，高雄市新上國小師生一起設計「繽紛防疫隔板」，並提出「安心開學5倍...

開學剩一周 台東有學校第8招還找不到教師

距離開學剩1周左右，台東縣包括大武國中、蘭嶼中學等校仍在甄選教師，其中大武國中已經到第8招，蘭嶼中學也已進入第6招。學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。