雄女、南一中、屏中組雙語聯盟 與布萊斯學院締姐妹校

高雄女中、臺南一中與屏東高中，今天在雄女簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯合簽署合作備忘錄，締結為姐妹校，促進彼此互動交流，也落實2030雙語國家政策。

高雄女中校長林香吟、臺南一中校長廖財固與屏東高中校長陳國祥，在聯合簽約儀式上，與加拿大布萊斯學院執行長 Jonathan Harm透過線上會議簽署備忘錄。三校校長用雙語致詞，以身作則示範推動雙語教育；學生主持人李安其與姚伊薇也以流利的雙語貫穿儀式。

林香吟表示，學好英文關鍵不在能力，而在機會，AI時代更需要資源共享、合作共贏，期盼建立三校共同與國外學校合作的模式，提供學生更多學習機會。廖財固指出，三所學校各自具備特質專長，正可發揮優勢互補的效益。陳國祥說，會以國際化與在地化兼具的思維，來開創教育新契機。

三位校長都認為，推動雙語教育最重要是提升教師和學生的英文能力，將與國外策略聯盟合作規畫師培多鄰國Duolingo，和學生托福、雅思語言認證計畫。

加拿大布萊斯學院執行長Jonatha在線上表示，三校是培育台灣菁英的搖籃，將與布萊斯學院共同寫下推動國際教育的歷史。布萊斯學院提供醫學預科、STEM科學技術工程數學、藝術傳播等選讀課程，讓台灣最優秀的學生有更多選擇。三所學校已於8月17日、18日推出雙語實驗班學生暑期線上課程，開出邏輯分析、生物解剖學、醫學實驗室檢驗技術、無國界醫師組織等兼具深度與廣度的雙語課程，反應十分熱烈。

高雄女中雙語班學生吳亭葳說，在活動中意識到英文字彙量和適應不同口音能力的重要性，對留學生活也有更深入的瞭解。

雄女、南一中與屏中未來將密切合作，整合更多國內外資源，共同規劃辦理實驗課程、雙語學生營隊、實務專題合作、類IB教師專業成長工作坊及姊妹校交流等活動，研發具備台灣在地特色的雙語教育課程，也歡迎國內有興趣的其他高中加入聯盟一起合作。 高雄女中、臺南一中與屏東高中，簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯合簽署合作備忘錄，締結為姐妹校。圖／雄女提供

商品推薦