雄女、南一中、屏中3校組雙語聯盟 迎戰雙語教育

為推動雙語教育，高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」，同時與加拿大布萊斯學院（Blyth Academy）簽署第一個國外學校合作備忘錄，雙方締結為姐妹校，促進彼此互動交流，加強友誼與合作。

簽約儀式今天在雄女舉辦，雄女校長林香吟、南一中校長廖財固與屏中校長陳國祥等人都出席，並與加拿大布萊斯學院執行長 Jonathan Harm透過線上會議簽署備忘錄。

學校表示，因應2030年雙語國家政策，加上雙語實驗班將陸續上路，因此有結盟的行動，3校未來將密切合作，整合更多國內外資源，共同規畫辦理特色課程、雙語學生營隊、實務專題合作、教師專業成長工作坊及姊妹校交流等活動，也歡迎其他高中加入一起合作。

3所學校已於8月17日至18日率先推出雙語實驗班學生暑期線上課程，開出邏輯分析、生物解剖學、醫學實驗室檢驗技術、無國界醫師組織等兼具深度與廣度的雙語課程，反應十分熱烈。

3校校長也用雙語致詞，以身作則示範推動雙語教育。林香吟認為，AI 時代時代更需要資源共享、合作共贏，期盼建立3校共同與國外學校合作的模式，永續經營。廖財固提到，3校各自具備獨一無二的特質專長，正可發揮優勢互補的效益。陳國祥則表示，會以國際化與在地化兼具的思維，來開創教育新契機。

擔任結盟活動主持人的雄女3年級學生李安其與姚伊薇，過程中都以流利的雙語發言，李安其表示，過去一年以雙語總共主持了7場國際比賽或會議，讓她表達力及溝通能力大增；姚伊薇則表示，感謝學校用心培育她們的主持及雙語能力，有機會為台灣與國際間的交流盡一分心力。 高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」。圖／南一中提供 高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」。圖／南一中提供

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