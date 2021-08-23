快訊

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

最後身影曝光...台南嬤帶孫收驚離奇車內亡 相驗死因結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雄女、南一中、屏中3校組雙語聯盟 迎戰雙語教育

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」。圖／南一中提供
高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」。圖／南一中提供

為推動雙語教育，高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」，同時與加拿大布萊斯學院（Blyth Academy）簽署第一個國外學校合作備忘錄，雙方締結為姐妹校，促進彼此互動交流，加強友誼與合作。

簽約儀式今天在雄女舉辦，雄女校長林香吟、南一中校長廖財固與屏中校長陳國祥等人都出席，並與加拿大布萊斯學院執行長 Jonathan Harm透過線上會議簽署備忘錄。

學校表示，因應2030年雙語國家政策，加上雙語實驗班將陸續上路，因此有結盟的行動，3校未來將密切合作，整合更多國內外資源，共同規畫辦理特色課程、雙語學生營隊、實務專題合作、教師專業成長工作坊及姊妹校交流等活動，也歡迎其他高中加入一起合作。

3所學校已於8月17日至18日率先推出雙語實驗班學生暑期線上課程，開出邏輯分析、生物解剖學、醫學實驗室檢驗技術、無國界醫師組織等兼具深度與廣度的雙語課程，反應十分熱烈。

3校校長也用雙語致詞，以身作則示範推動雙語教育。林香吟認為，AI 時代時代更需要資源共享、合作共贏，期盼建立3校共同與國外學校合作的模式，永續經營。廖財固提到，3校各自具備獨一無二的特質專長，正可發揮優勢互補的效益。陳國祥則表示，會以國際化與在地化兼具的思維，來開創教育新契機。

擔任結盟活動主持人的雄女3年級學生李安其與姚伊薇，過程中都以流利的雙語發言，李安其表示，過去一年以雙語總共主持了7場國際比賽或會議，讓她表達力及溝通能力大增；姚伊薇則表示，感謝學校用心培育她們的主持及雙語能力，有機會為台灣與國際間的交流盡一分心力。

高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」。圖／南一中提供
高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」。圖／南一中提供
高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」。圖／南一中提供
高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄屏雙語策略聯盟」。圖／南一中提供

加拿大 陳國祥

延伸閱讀

李行91歲離世 李安感傷回「永遠懷念他」

南一中達台大第一志願大躍進 原因揭曉了

小鮑爾天賦潛力佳 能否引領黃蜂谷底翻身？

周潤發獲頒榮譽博士金句連發 自曝和這影后見面比媽多

相關新聞

武陵高專科教室大樓明年9月1日啟用 5市高200生台美雙畢業

桃園市長鄭文燦今天上午主持武陵高中新建專科教室大樓及停車場統包工程上梁典禮，鄭市長表示，武陵高中為桃園頂尖亮點學校，校舍...

明道中學舉辦模擬聯合國活動 疫情下有39所高中參加

疫情下，明道中學國際部學生21、22日仍以線上方式舉行第11屆MUN明道中學模擬聯合國，總計有全台39間學校，150多位...

雄女、南一中、屏中組雙語聯盟 與布萊斯學院締姐妹校

高雄女中、臺南一中與屏東高中，今天在雄女簽約組成「南雄屏雙語策略聯盟」，並與加拿大布萊斯學院Blyth Academy聯...

雄女、南一中、屏中3校組雙語聯盟 迎戰雙語教育

為推動雙語教育，高雄市立高雄女子高級中學、國立台南第一高級中學、國立屏東高級中學3校今天共同舉辦聯合簽約儀式，組成「南雄...

因應開學！國小提「安心開學5倍券」設計繽紛防疫隔板

長達百天的「停課+暑假」即將結束，9月1日是全國開學日，高雄市新上國小師生一起設計「繽紛防疫隔板」，並提出「安心開學5倍...

開學剩一周 台東有學校第8招還找不到教師

距離開學剩1周左右，台東縣包括大武國中、蘭嶼中學等校仍在甄選教師，其中大武國中已經到第8招，蘭嶼中學也已進入第6招。學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。