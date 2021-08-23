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因應開學！國小提「安心開學5倍券」設計繽紛防疫隔板

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新上國小學童設計製作「繽紛防疫隔板」，新鮮有趣。記者徐如宜／攝影
高雄市新上國小學童設計製作「繽紛防疫隔板」，新鮮有趣。記者徐如宜／攝影

長達百天的「停課+暑假」即將結束，9月1日是全國開學日，高雄市新上國小師生一起設計「繽紛防疫隔板」，並提出「安心開學5倍券」，在疫期能安心、放心、開心上學，快樂迎接開學日。

新上國小校長王彥嵓表示，疫情下許多教學都必須改變，既要準備以往實體教學的課程，又要準備可能隨時要再進行的線上課程，甚至還有各種混成教學，考驗著學校與老師，重點是要「把孩子拉回有趣的課堂」，學校是老師們的支援部隊，協助提供各種資源，一起備戰9月1日開學。

五倍券議題超夯，新上教學團隊由班級經營高手賴秋江操刀，一起研發「安心開學5倍券」，包含了給老師備課補給的「班級穩定券」、「教學上手券」、「親師溝通券」、「防疫升級券」，及專給家長學生安心開學的「親子培力券」，每一張券都提供了5個小妙招，希望相乘下的效應不只5倍而是無限。

安心開學5倍券的設計也別出心裁，參與設計的王彥嵓發想出以「鎮宅平安、疫情退散」標語，搭配左右兩尊神明，非常討喜。

開學時每名師生都能獲得一件用餐專用的塑膠防疫隔板，教學團隊思考「如何讓吃飯時的幽閉隔板空間變得有趣？」校長王彥嵓著手親自設計另一款透明隔板，再由美術教師劉錦憲指導學生創作，希望在開學後能提供藝術課程另外一種有趣的概念課程。

小朋友也發揮創意，隔板上設計了模擬駕駛艙抬頭顯示器，還有繽紛色彩等各種俏皮圖騰、馬賽克拼貼。有學童利用各色透明的卡典西德貼紙，玩色彩的疊色，加上圈圈點點錯置呼應，讓每個角度都可以交疊出豐富多變的色彩。

學童李浩文說，午餐以後要用隔板隔開，用餐少了與同學互動，但因為是半透明的，同學還是在周圍，透過彩繪看出去的世界又不太一樣，他甚至還在隔板設計井字遊戲，可以和同學互動。劉宣妤認為在壓克力版上彩繪是新鮮的嘗試，跟在紙上創作很不一樣，筆觸線條色彩的運用，有不一樣的思考，在色彩繽紛的空間用餐也很特別。

高雄市新上國小研發「安心開學5倍券」，包含給老師備課補給的「班級穩定券」、「教學上手券」、「親師溝通券」、「防疫升級券」，及專給家長學生安心開學的「親子培力券」，每一張券都提供了5個小妙招。記者徐如宜／攝影
高雄市新上國小研發「安心開學5倍券」，包含給老師備課補給的「班級穩定券」、「教學上手券」、「親師溝通券」、「防疫升級券」，及專給家長學生安心開學的「親子培力券」，每一張券都提供了5個小妙招。記者徐如宜／攝影
高雄市新上國小學童設計製作「繽紛防疫隔板」，新鮮有趣。記者徐如宜／攝影
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高雄市新上國小研發「安心開學5倍券」，包含給老師備課補給的「班級穩定券」、「教學上手券」、「親師溝通券」、「防疫升級券」，及專給家長學生安心開學的「親子培力券」，每一張券都提供了5個小妙招。記者徐如宜／攝影
高雄市新上國小研發「安心開學5倍券」，包含給老師備課補給的「班級穩定券」、「教學上手券」、「親師溝通券」、「防疫升級券」，及專給家長學生安心開學的「親子培力券」，每一張券都提供了5個小妙招。記者徐如宜／攝影

疫情 開學日

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