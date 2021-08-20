「斯卡羅」演員查馬克病逝 總統教育獎兒把榮耀獻父親

公視取材1867年發生在恆春半島「羅妹號事件」事件拍攝的史詩旗艦劇「斯卡羅」，14日創下首播收視紀錄，劇中飾演大股頭卓杞篤的素人演員查馬克・法拉屋樂，是屏東縣泰武國小教導主任，曾獲金曲獎、師鐸獎，罹癌請假1年治療，去年一度好轉，未料癌細胞擴散，16日返家休養昨晚病逝，享年42歲；查馬克今年將升國中的兒子樂可艾總統教育獎，今天下午在圓山飯店受獎，他領獎時說「把獎獻給最敬愛的父親」， 家人等到儀式結束後才告知。

查馬克・法拉屋樂是屏東縣來義鄉丹林部落排灣族人，台東師範學院畢業後到泰武國小任教至今。查馬克多才多藝，學的是體育，興趣是雕刻，還曾拿木雕獎首獎，他在古謠傳唱過程中找到肩上使命，他曾說，對沒有文字的排灣族，歌聲就是文化、就是歷史，就算沒有五線譜，「我們一樣傳唱數百年」、「最重要是一直唱下去，讓部落孩子記住，讓更多人聽到排灣族的歌」。

為推動泰武古謠傳唱，查馬克不懂樂理，遍訪耆老，記錄失傳的排灣古謠，一字一句教給孩子，用古謠引導年輕孩子認識自己的文化，他曾說「看不懂簡譜沒關係，以前長老怎麼教我唱歌，我就怎麼教孩子」，他拿著錄音筆、筆記本，將部落裡長者哼唱的歌謠，一首首記錄，他堅持「以部落之名，唱自己的歌；以音樂之名，說自己的故事」，團隊曾獲傳統藝術類金曲獎最佳傳統音樂詮釋獎、流行類最佳原住民語專輯。曾入圍第18屆金曲獎最佳原住民音樂專輯獎，2017年獲頒師鐸獎。

查馬克飾演「斯卡羅」劇中大股頭卓杞篤角色，起初不願接演，導演曹瑞原找查馬克兩次都被拒絕，曹向潘孟安提及後，潘好奇問曹，為什麼堅持要查馬克拍攝，曹瑞原說「因為查馬克有靈魂」，曹導望查馬克飾演穩重的大股頭卓杞篤角色，潘於是請曾和查馬克同事多年的原民立委伍麗華幫忙說服，因這對台灣、屏東來說，是近代史四百年大航海時代故事。

曾任泰武國小校長的伍麗華說，當時很為難，知道查馬克的個性，做事專注、想法卓著，是個做什麼都能交出漂亮成績單的人才，一旦腳踏進去，就會投入所有的心力，但仍舊拜託他為自己族群擔綱演出這個重要的角色，戲殺青後，導演、劇組都告訴她，「素人男主角的演技不得了！」，這是當然的，她相信這些在地素人排灣族演員，不是因為天生會演戲，是血液裡的記憶被喚醒，讓他們能夠用感情及生命說故事。

伍麗華說，《斯卡羅》殺青後，去年8月14日查馬克被診斷罹癌第四期，低調請假治療，抗癌期間，仍然每日帶孩子上學，古謠隊的指導不間斷，並指導足球隊參賽。查馬克主任原本於今年7月1日返校上班，不料隔天病情復發入院治療，8月16日晚間，查馬克決定返家與至親好友共度最後時刻。

她說，居家安寧照顧期間，蔡英文總統、蘇貞昌院長都親自致電為查馬克加油，縣長潘孟安也親自到病榻前為他打氣。在停止嗎啡、營養劑的狀況下，查馬克仍然支撐到兒子樂可艾8月19日北上參加20日的總統教育獎頒獎典禮才安然辭世。

她說，學校老師前一天有詢問要不要跟承辦學校說無法參加，樂可艾回答老師，他一定要去領獎帶回來給爸爸看，並且要「全副武裝」脱下鞋子用「最排灣最查馬克」的方式上台領獎，把榮耀獻給父親。出發前一晚，睡前跟查馬克說：「把鼻！我明天去台北領總統教育獎給你哈！」查馬克看著他點點頭。查馬克今天在台北圓山飯店獲頒總統教育獎，還不知道父親離開的消息，家人希望樂可艾用最美好的心情，把父親最期待的這個獎接到手中。

查馬克的妻子謝恩祈對這幾天各界至親好友的關心表示非常感謝 : 「我打算讓他照著流程領完獎，回來之後，把獎座放在靈堂上成為最顯眼的裝飾。查馬克走得很安詳，沒有掙扎，即便氣息停止了之後，他仍然是柔軟而溫熱的，謝謝神讓他最後一刻這樣美好的與我們道別。」

相關治喪事宜，由屏東縣政府、來義鄉公所、來義鄉民代表會、立法委員伍麗華辦公室、屏東縣議會潘正議議員服務處、東元科技文教基金會、風潮唱片有限公司、公共電視台、來義鄉天主教會、泰武古謠傳唱、拉勞蘭獵人學校等單位籌組治喪委員會，謹定於110年8月24日上午於來義鄉丹林聖保祿天主堂(屏東縣來義鄉丹林村117號)舉辦告別彌撒。 在公視「斯卡羅」劇中飾演大股頭卓杞篤的素人演員查馬克・法拉屋樂（中）昨晚病逝，親友不捨。圖／公視提供 在公視「斯卡羅」劇中飾演大股頭卓杞篤的素人演員查馬克・法拉屋樂（中）昨晚病逝，親友不捨。圖／公視提供 屏東縣泰武國小教導主任查馬克・法拉屋樂（左），去年10月出席縣府斜坡上藝術節記者會，縣長潘孟安與查馬克親切互動，顯見兩人好交情。圖／本報資料照

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