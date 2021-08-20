「客戲一夏」邁入第10年 校園扎根傳承客家戲曲文化

苗栗縣「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營今年邁入第10年，雖然碰上嚴峻疫情，但研習營傳承客家及戲曲文化的努力不輟，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行7校聯合成果發表會及結訓典禮，各校學童輪番登台表演鬧龍宮、豆腐夫妻等戲碼，不少孩子已有數年研習基礎，基本功、身段、口白愈來愈純熟，儼然成為客家戲曲傳承的新血脈。

「客戲一夏」由榮興客家採茶劇團、慶美園文教基金會主辦，歷來參與「學戲」的學童已近5000人次，今年研習營有蟠桃、三灣、造橋、建功、福基、銅鑼及中興國小共7校學童參與。

成果發表會上午在中正堂舉行，在教師團的精彩演出後，各校學童將10天營隊課程學習的身段、戲碼內容，在舞台上「試身手」，包括客家棚頭、戲曲唸白、唱腔、身段、武功、兵器對打等基本功，還有生、旦、淨、末等角色，都表演的有模有樣，客委會副主委鍾孔炤、苗栗副縣長鄧桂菊專程到場觀賞，給學童鼓勵和肯定。

慶美園文教基金會董事長鄭榮興表示，希望將「校園」視為客家戲曲藝術播種扎根的重要基地，在學校與藝文團體間建立合作平台，透過平台交流，藝文團體與學校得以近距離互動，達成藝文活動向下扎根目標，使藝文活動融入學校課程和學生生活。

今年並推出「2021客戲一夏」線上課程，單元有基本功、毯子功、把子功、身段教學等，讓想學客家戲曲的大、小朋友都能透過線上方式參與，慶美園歡迎大家分享轉發，讓更多人一起學習體驗客家戲曲之美。觀賞連結： https://www.youtube.com/watch?v=NMlxIH6pJN4 「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營今年邁入第10年，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行7校聯合成果發表會及結訓典禮。記者胡蓬生／攝影 「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營今年邁入第10年，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行7校聯合成果發表會及結訓典禮。記者胡蓬生／攝影 「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營今年邁入第10年，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行7校聯合成果發表會及結訓典禮。記者胡蓬生／攝影 「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營今年邁入第10年，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行7校聯合成果發表會及結訓典禮。記者胡蓬生／攝影 「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營今年邁入第10年，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行7校聯合成果發表會及結訓典禮。記者胡蓬生／攝影 「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營今年邁入第10年，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行7校聯合成果發表會及結訓典禮。記者胡蓬生／攝影

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