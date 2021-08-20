台中這校快打站延用到明年！家長心驚投訴 校方說話了

台中市因應9月開學，暑假徵用的67校做為疫苗快打站除了4校有獨立空間與學校分離外，其餘63處撤出校園，今起高中職以下1030校大清消。台中市教育產業工會理事長卓奕宏說，接獲大里瑞城國小家長投訴，瑞城國小快打站為4校之一，仍繼續使用到明年1月，學生開學後一整個學期活動中心、籃球場等封閉，憂心影響學生受教權，也擔心管控不好，增加染疫風險，盼能讓快打站從校園退場。

瑞城國小校長邱家麟說，校方已向家長會說明並取得同意，未來發送家長一封信說明，學校快打站僅有在疫苗接種量超過醫療院所施打量能才會開放運作，並非常設型，且有獨立對外出入口，運作期間以透明工程圍籬區隔，並委請6到8名志工巡守管控，運作期間一結束馬上大清消並撤圍籬，回復正常；體育課都可在室外舉行，不會影響學生受教權益。

台中市民政局說，由於各級學校9月即將開學，市府已決議校園快打站屬階段性任務，並規畫推出「快打站2.0」，將開設45處快打站，目前區公所已另覓其他41處適宜的快打站點，其餘4處雖仍沿用部分校園活動中心，因屬獨立空間，且有獨立對外的出入口與學校分離使用，屆時開設疫苗快打站，不至影響學生就學活動。

卓奕宏說，瑞城國小家長反映，瑞城國小快打站延用到明年1月，也就是學校開學後，跑道、籃球場、活動中心、學生遊戲設施等都封鎖，學生整學期體育課無法上課，拔河隊、跳繩隊也停止練習，學校各項宣導活動停辦，12月運動會停辦，質疑真的能夠「不影響學生」？強烈建議市府應另覓場所。

邱家麟說，快打站僅影響活動中心與部份籃球場，跑道與操場不受影響，開學後體育課可在跑道、操場及二座籃球場，並設大型棚架區供使用；拔河與跳繩隊有場地可用，遊戲區配合防疫暫不開放。今年校慶活動配合防疫分流人群，先辦比賽，12月25日校慶當天頒獎，並分6區辦園遊會；活動中心受限室內人數，改在視聽教室與大型會議室縮小規模舉辦，不影響原行事規畫。 台中市教育產業工會接獲大里瑞城國小家長投訴，校內快打站延用到明年1月，憂心影響學生受教權，盼能讓快打站從校園退場。圖／台中市教育產業工會提供 台中市教育產業工會接獲大里瑞城國小家長投訴，校內快打站延用到明年1月，憂心影響學生受教權，盼能讓快打站從校園退場。圖／台中市教育產業工會提供 台中市教育產業工會接獲大里瑞城國小家長投訴，校內快打站延用到明年1月，憂心影響學生受教權，盼能讓快打站從校園退場。圖／台中市教育產業工會提供 台中市教育產業工會接獲大里瑞城國小家長投訴，校內快打站延用到明年1月，憂心影響學生受教權，盼能讓快打站從校園退場。圖／台中市教育產業工會提供

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