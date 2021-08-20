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愛運動成人格特質大學申請加分 南女游泳好手分享經驗

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中應屆畢業生王瑀歆用運動來管理時間，運動也成她的人格特質，有利於大學申請。圖／王瑀歆提供
台南女中應屆畢業生王瑀歆用運動來管理時間，運動也成她的人格特質，有利於大學申請。圖／王瑀歆提供

台南女中應屆畢業生王瑀歆是游泳好手，她用運動來管理時間以及紓解壓力，考取中央大學企管系。她認為自己不是很會讀書的學生，重點是用什麼心情去讀書，每個人讀書步調不一，因此不用和人比，做自己喜歡的，別人也會羨慕。

王瑀歆愛運動，國小就是田徑、游泳隊選手，但高一時忙於讀書沒運動，成績反而不好；高二選讀社會組，課業更繁重，因此加入游泳隊，利用運動來調劑身心、紓解壓力，成績也穩定進步，而游泳市賽也拿過蛙式第3。

王瑀歆說，她易流汗，游泳成為她每天放鬆心情最好的方式，特別是中午的練習時間，就當作是享受。也因為每天都有固定的訓練時間，讓自己更懂得時間管理，做好讀書安排，而感受最深的是，運動後讀書的專注力也特別好，她也以此經驗，鼓勵學妹多運動。

「我不是很會讀書的孩子，也更認命與認真」，每次學校段考前3個禮拜就開始收心，努力讀書做準備。她認為，大家讀書的步調不一，也不乏一些怪咖，因此無須和人比，就照著適合自己的方式去準備。也因為自己愛運動，準備備審資料時，游泳、田徑運動都成為自己人格特質，並順利申請上中央大學企業管理系。

中央大學

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