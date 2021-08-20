聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛運動成人格特質大學申請加分 南女游泳好手分享經驗
台南女中應屆畢業生王瑀歆是游泳好手，她用運動來管理時間以及紓解壓力，考取中央大學企管系。她認為自己不是很會讀書的學生，重點是用什麼心情去讀書，每個人讀書步調不一，因此不用和人比，做自己喜歡的，別人也會羨慕。
王瑀歆愛運動，國小就是田徑、游泳隊選手，但高一時忙於讀書沒運動，成績反而不好；高二選讀社會組，課業更繁重，因此加入游泳隊，利用運動來調劑身心、紓解壓力，成績也穩定進步，而游泳市賽也拿過蛙式第3。
王瑀歆說，她易流汗，游泳成為她每天放鬆心情最好的方式，特別是中午的練習時間，就當作是享受。也因為每天都有固定的訓練時間，讓自己更懂得時間管理，做好讀書安排，而感受最深的是，運動後讀書的專注力也特別好，她也以此經驗，鼓勵學妹多運動。
「我不是很會讀書的孩子，也更認命與認真」，每次學校段考前3個禮拜就開始收心，努力讀書做準備。她認為，大家讀書的步調不一，也不乏一些怪咖，因此無須和人比，就照著適合自己的方式去準備。也因為自己愛運動，準備備審資料時，游泳、田徑運動都成為自己人格特質，並順利申請上中央大學企業管理系。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言