「海廢泡麵」示警訊 基隆二信5學生奪德國紅點設計獎

德國紅點設計獎(Red Dot Design Award)成績日前揭曉，基隆二信高中廣設科以「潮廢」作品嬴得青年組品牌與傳達設計類「紅點獎」，展現基隆學子在國際設計界的競爭力，同時也讓在地創生作品站上國際舞台，為台灣爭光。

德國紅點設計獎是全球三大設計比賽之一，參賽者來自全世界專業設計師及大學設計科系師生同台競技，獲獎難度極高，素有設計界奧林匹亞的尊稱，每年吸引超過60個國家，上萬件作品投稿。

二信今天表示，「潮廢」是今年剛畢業的林炘楷、羅郁琁、李柔蒨、余幼稜及張永翰5位同學合作完成作品，他們將今年獲得校內畢業展作品「潮廢1.0」，融入在地化及國際化元素，最後產出「潮廢2.0」的作品進軍國際舞台，拿到紅點設計獎，成為最好的畢業禮物。

學生利用離校最近的正濱漁港及阿根納遺址做為設計起始點，「潮廢」用潮流與潮汐共有的「潮」，與海洋廢棄物的「廢」做結合，設計出一系列的潮廢文創園區，包括「阿根納」、「滴答市集」、「文創基地」、「創作者工廠」四大區域。

特別的是，為呼籲海廢議題，更創造出「海廢泡麵」，外表乍看是一般泡麵，掀開後看到的是漁網構成的麵條，油汙般漆黑的湯配料則是灑上各種塑膠微粒，利用藝術、海洋碎片及歷史遺址與生活美食結合，提醒人們更重視「海廢」議題，一起來提升這座海洋城市的生命力。

創作者之一林炘楷同學表示，作品希望為基隆設計出一個文創園區，並融入海洋環保議題產出周邊的相關產品，像筆記本、衣服、悠遊卡…等，也製作了導覽手冊，成立粉絲頁，帶大家深入認識擁有天然地質景觀，絕美海岸風景及獨特海港風情與多元飲食文化的海洋城市「基隆」。

學校帶動基隆年輕學子的在地文創力，讓這座有歷史的老舊城市注入新的創作靈感，希望在舊歷史與新文化的互相碰撞下，能夠激盪出更好的創意與創生。也因此激勵出他們更進一步的將作品國際化，投稿德國紅點設計獎，讓世界看見基隆。

二信廣設科將於9月10日開始，在基隆市東岸大樓進行「經典榮耀作品成果特展」，展出作品除了自2017年至今榮獲三次德國紅點設計獎的作品外，也會有全國學生美術及專題競賽的經典代表作，共享基隆市作品在德國紅點設計舞台獲獎的榮耀。 二信高中廣設科德國紅點設計獎得獎學生及指導老師，左李俊龍老師及左四陳良蕙老師。圖／二信高中提供 二信高中廣設科德國紅點設計獎得獎師生與作品。圖／二信高中提供 得獎作品內容之一「海廢泡麵」。圖／二信高中提供

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