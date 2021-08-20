獨／「斯卡羅」查馬克長子獲總統教育獎 期許成「一個真正的排灣族人」

公視電視劇《斯卡羅》首播收視開紅盤，劇中飾演大股頭「卓杞篤」的素人演員查馬克．法拉屋樂，目前正與癌症搏鬥，戲外其實是屏東縣泰武國小的教導主任，他的兒子樂可艾．法拉屋樂今年獲總統教育獎，原定今年7月9日舉行頒獎典禮，未料疫情攪局延至今日，查馬克也因病況加重，無法陪同出席，改由姨婆陪伴北上，樂可艾今天將身著傳統族服上台領獎，要把這項榮譽獻給他的父親。

今年5月3日，查馬克曾在臉書上分享，感謝泰武國小師長的支持，在總統教育獎報名截止前，師長們一直鼓勵樂可艾報名，他們考慮許久仍遲遲無法下筆，師長說「那麼優秀，為什麼不試試看呢？」這句話也讓他看見重新看見自己孩子的美麗，泰武的「民族教育」，要讓孩子發展成「一個真正的排灣族人」，孩子也確實在學習中，貼近土地，獲得了耆老的喜愛。

教育部今年5月19日公布獲獎名單，樂可艾榜上有名。獲獎消息一出，不只泰武國小樂壞了，整個部落都為他感到榮耀。一張張來自各方「真正了不起」、「拿麼厲害」的紅榜，張貼在他家牆面上，臉書上洗滿整片恭賀文，全部人都為這件事瘋狂，也證明泰武國小「民族教育」的成功。

孩子的努力與父親對孩子「愛之深責之切」的教育，泰武國小老師陳美珍全看在眼裡。她與查馬克2人20年前同一天到泰武報到，彼此常互稱「同梯」，辦公室座位就在隔壁，近年因風災，泰武國小曾遷校四次，他們練就了「超會搬家」的功力，培養出革命情感，她也一路看著樂可艾長大。

陳美珍說，查馬克是「十項全能」，不只會教書，對文化使命感也很重，木雕、歌謠、傳統民俗技藝樣樣來，廚藝也非常好。由於學校很多老師是漢人，查馬克就會帶著老師一起投入，現在的泰武能充滿濃厚的排灣族氛圍，查馬克功不可沒。

樂可艾是家中長子，對排灣族來說，長子責任之重。陳美珍表示，查馬克對孩子是「愛之深責之切」，他希望孩子能承擔起家庭與文化，因此從小把孩子帶在身邊，讓他耳濡目染的學，認同自己的身份，雖然嚴厲，但也幽默，不只自家孩子喜歡他，全校孩子都喜歡這位老師。

原本學校老師不斷推薦樂可艾報名總統教育獎，查馬克不斷推辭、婉拒，陳美珍一句「原住民孩子很少被看見」，若孩子能得獎，將會起很大的示範作用，也可以證明只要努力，就可以很優秀，最後幾乎是拖到最後一天才送件，大家也抱著「有就有，沒有就沒有」的心情，坦然面對獎項得失。

獲獎消息一出，陳美珍立刻打給他告知好消息。電話那頭，仍在休養的查馬克不斷說著「太棒了！」原本師長也鼓勵他與妻子陪伴孩子北上領獎，未料疫情爆發，頒獎典禮甚至一度要取消，而在昨日出發前，大夥都還在擔心無法成行，好在順利出發抵達。

全教總前文宣部主任邱儷萍是總統教育獎遴選訪視委員，今年4月初，她南下泰武國小訪視樂可艾，同時也看見了查馬克的謙虛，與對孩子的愛。

邱儷萍回顧，當時查馬克雖然已因病暴瘦30公斤，但復原的還不錯，先前想邀請他來聊聊孩子，他只是透過學校謙虛地說「請導師就好」。那天，她提早了2小時到學校，遠看就發現查馬克正在打點木藝工作室，後來也請他進來受訪，聊聊孩子的故事。

訪談中，查馬克聊到孩子學族語的情形。邱儷萍轉述，排灣族語不好學，但樂可艾會去問親人，努力地去學習，四年級時還獲得極不容易的中級排灣族語認證，也學會傳唱古謠，榮獲兩次金曲獎殊榮，現在也能在大大小小展演中心、國家歌劇院及遠赴國外傳唱排灣古調，把傳統文化，帶向國際。

而在爸爸生病後，樂可艾也扛起家務，邱儷萍說，每年3月底至4月初，泰武國小五、六年級學生會去攀登北大武山。他也繼承爸爸的志業，歷經三天兩夜艱難，爬了3092公尺，當他登頂對著天唱著排灣古謠那一刻，全場師生都非常感動，流下淚來。

邱儷萍感性地說，「他（查馬克）就是那種不講，但都會默默做的那種父親」，而從爸爸看兒子的眼神，可以感受到他既是嚴父，但也是慈父。她也從樂可艾身上看見了領袖氣質，一到六年級都擔任班長，更從二年級開始擔任足球隊長，跟爸爸一樣，在團體中挺身而出。

據了解，查馬克原預計在今年8月1日復職，7月初還曾返校說要「銷假上班」，未料7月下旬病況急轉直下，發現癌細胞蔓延到全身，目前已從醫院返家，放棄任何積極治療。邱儷萍說，大家每天都為他祈禱，現在只希望能有奇蹟發生。

陳美珍也說，昨日學校校長、老師都去查馬克家為他祈禱、唱聖歌。她說，大家都不太能接受他原本這麼大一隻，現在卻因病消瘦的模樣，現在只能等待奇蹟發生。

查馬克缺席了頒獎典禮，陳美珍表示，他（查馬克）嘴巴雖然沒有講，但其實他很期望自己的孩子能有這樣的機會，站上頒獎台，今年疫情就連縣模範生頒獎典禮都取消，這次獲獎，對他們家將是莫大的鼓勵。 泰武國小五、六年級學生每年都會去攀登北大武山，今年樂可艾繼承爸爸的志業，帶領大家登頂對著天唱著排灣古謠，全場師生非常動容。圖／泰武國小教師呂志鴻提供 查馬克（前排左一）對孩子「愛之深責之切」，從小把樂可艾（前排右一）帶在身邊，讓他耳濡目染的學，認同自己的身份。圖／陳美珍提供 今年4月初的訪視現場，樂可艾．法拉屋樂親自介紹他的木雕。圖／邱儷萍提供 教育部今年5月19日公布獲獎名單，整個部落都為他感到榮耀。圖／邱儷萍提供 教育部今年5月19日公布獲獎名單，整個部落都為他感到榮耀。圖／邱儷萍提供 總統教育獎遴選訪視現場。圖／邱儷萍提供

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