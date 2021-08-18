北市溪山實小率先全台開學 孩童難掩興奮

北市溪山實驗國小今天率先全台小學開學，校長施春明說，許多家長反映，孩子早早就起床趕著上學，他在教學現場也看到孩子眼睛裡充滿興奮。他強調，將加強消毒，確保孩子安全。

施春明表示，今天開學狀況很好、很順利，家長只把孩子送到校門口，孩子再自主量體溫、消毒後進教室，全校120名學生只有6人請假。

施春明說，溪山實小採用3學期制，本來預計暑假只放一個月，5月中疫情爆發後，就有做好心理準備，若疫情居高不下就維持線上教學，可以復課的話就會做好防疫準備、與師長取得共識並報請教育局核可後恢復實體上課。

他強調，為了在今天準時開學，全校所有老師都已接種完疫苗並演練了一整週，同時消毒整個校園、準備好用餐隔板，並先做意願調查確認孩子的健康狀況與旅遊史、將復課計畫跟防疫措施報教育局，確保安全無虞才讓孩子回到學校。

施春明笑說，其實孩子都很想回學校，有很多家長本來擔心孩子睽違數個月上課會起不來，沒想到平常睡到9時的孩子在5時30分就起床要趕快到校，上課時也可以看到孩子的眼神裡充滿興奮。

他指出，開學後，每節下課結束都會將廁所的門把、水龍頭與飲水機等公共設施再消毒一次，無法回學校上課的孩子則可以透過直播在家學習，同時每班會配置另一名老師在線上替小朋友解惑。

施春明坦言，疫情當頭要準時開學當然會有點怕，然而保障孩子學習權益是最重要的，今天很高興能看到孩子回來上課，也凸顯了學校與老師的價值以及對孩子的影響，將戒慎恐懼持續辦學，並希望全國都能順利開學。

教育局副局長陳素慧表示，往年實驗學校開學不須報請教育局核准，今年則因疫情關係，要求事先報局；目前除溪山實小外，和平實驗國小也將於9月1日前開學，提醒學校務必落實防疫措施。

北市和平實驗國民小學校長黃志順表示，開學後將採用輪流到校實體上課及線上同步課程的混成教學模式，為了讓孩子與師長都能有所準備並適應，將在8月27日、30日及31日各上半天課，並在9月1日起正式開始整天上課。

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