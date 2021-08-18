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高市愛國國小學童金頭腦 發明出澆水兼趕鳥的種菜神器

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高市愛國國小師生利用AI技術，開發出「種菜神器」，在全國科技拿下銅牌。圖／高市教育局提供
高市愛國國小師生利用AI技術，開發出「種菜神器」，在全國科技拿下銅牌。圖／高市教育局提供

食農教育在校園很盛行，不過學校的小菜圃很容易因為疏於澆水或幼苗被蟲鳥啄食造成損害，高雄市愛國國小師生就因此研發出可以驅趕鳥類兼澆水的「種菜神器」，這項發明在今年全國科展拿下銅牌。

愛國國小「智能菜圃—利用多元控制及AI辨識技術協助蔬菜種植之研究」是因為在自然課種菜時，菜苗在假日沒人澆水、幼苗被斑鳩或毛毛蟲吃掉等慘痛經驗而觸動發明靈感。

學生何芸樓說，以前常在校園花盆裡看到寶特瓶，經詢問之後，才知道是志工媽媽利用毛細現象來協助澆水的「寶特瓶澆水器」，但它要靠人工補水，且無法控制水量，澆水範圍又小，不過透過AI技術協助，就能克服這些缺點，省去許多麻煩。

老師曹秀美表示，AI智能技術已廣泛運用在日常生活中，將這種技術運用在農業或食農課程，能提高學生學習動機，也協助農民種出優質的農產品。

愛國國小另一項「防淤大作戰—探討水庫淤泥問題及其改善方法」作品，也獲得了國小組地球科學科佳作。透過研究，激起學生對水庫淤積問題的了。校長歐陽國榮表示，愛國國小將持續投入科學教育，強化學生觀察與動手做的能力。

高市愛國國小師生利用AI技術，開發出「種菜神器」，兼具澆水與驅趕蟲鳥的功能。圖／高雄市教育局提供
高市愛國國小師生利用AI技術，開發出「種菜神器」，兼具澆水與驅趕蟲鳥的功能。圖／高雄市教育局提供

食農教育 AI 水庫

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