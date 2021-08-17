疫情衝擊行業！中山工商集10萬校友行銷推廣挺創業校友

新冠疫情衝擊各行各業，高雄市中山工商校友會網路號召10萬校友「中山人挺中山人」活動，超連結創業校友臉書或IG等，原意是幫忙行銷推廣，卻意外發掘校友創業不乏知名店家，甚至獲國際金牌認證。

中山工商校長林昭億表示，學校從民國64年至今，發展為全國最大高職，校友人數近10萬，大多數在各行各業服務，但也有不少勇於自行創業，自個當老闆，闖出一片天。但全球受新冠肺炎肆虐影響，生活、經濟大受影響，校友會於是網路號召「中山人挺中山人」活動，法收集校友們開設的公司行號，在校友會臉書等張貼超連結創業校友臉書或IG等，發起中山人支持校友店家，獲熱烈回響。

中山家商校友會秘書長廖家新表示，目前已收集37家校友創業店家的臉書、LINE或IG等連結，正透過校友會臉書、學校臉書、IG等發酵，並請老師轉發給校友及在校生LINE的群組分享。校友創業以餐飲科最多，包括冰塔、霖園土雞城、麵包謝、帶我去旅行靜咖啡、宏裕行、趕鴨子上桌、食趣小廚、耀耀雞蛋糕、登愣、四代廚、里歐早餐店、阿東海產店、韓鋪─淑芬食堂等。

廖家新說，美容科校友開店的有想髮造型美學、恩典Grace專業髮妝造型工作室、醫學專業美容美體室、沐蕾美學、艾美生活美學館、168髮妝整體造型、KKumi hair等。另外也有校友開進期科技公司、大地林檎、真心餐盒廚坊、飾品店、葳登傢俱床墊、沛宸水產等。

中山工商校友經營的店，有的是網美打卡朝聖店，有的已是口耳相傳名店，有的更是金牌認證，想買還要上網預購等待。像網美店「冰塔」在鳳山立足，目前在高雄、台南、屏東設有多家分店，各具特色。

校友謝協益獲俄羅斯第45屆國際技能競賽烘焙金牌，與姊姊謝佳吟共同創業，在鳳山區成立「麵包謝」工作室，推出冰心維也納麵包，並研發特殊口味及口感。校友張簡廉修和朱家靜攜手在高雄市開「帶我去旅行–靜咖啡」圓夢，張簡更利用繪畫天分，打造特製手繪咖啡杯送給客人，防疫期間也分送給第一線醫護人員，用愛溫暖世界。

餐飲科校友陳建翰父親經營的土雞城，因一場大火付之一炬，他扛起重任，重新打造，從裝潢、食材、擺盤，注入年輕元素及新生命，成為有潮感的土雞城，在大社觀音山重新擦亮招牌。校友薛睿綸畢業至日本求學，深入專研學習日本職人精神，重視食安及烹飪調製技術，學成返國後開設標榜採用國產健康食材，「大地林檎」也成為高雄在地特色餐館。 高雄市中山工商校友謝佳吟與謝協益在鳳山區成立「麵包謝」工作室，推出冰心維也納麵包，並研發特殊口味及口感。圖／中山工商提供 中山工商校友薛睿綸專研學習日本職人精神，學成返國後開設「大地林檎」也成為高雄在地特色餐館。圖／中山工商提供

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