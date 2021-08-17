二技技優甄審納專技高考證書 持證者可加分25％

技專校院招生策略委員會宣布，明年起二技的「技優甄審」入學管道納入專技高考證書，持證書者可獲25％的優待加分比率；持專技普考證書可加分15％或8％。另也調證乙級技術士證加分比率，明年起比照四技二專技優甄審，由單一加分比率15％改為15％、8％、4％三級加分，鼓勵學生動手做、強化技能實務專業。

招策會說明，2019年已先調整四技二專技優甄審入學管道的乙證優待加分比率對準作業，由單一加分比率15％改為15％、8％、4％三級加分，以利各專業領域均衡發展。

另為鼓勵高中職畢業生先入職場，再重返校園進修，創造非應屆生回流學習機會，招策會表示，去年完成專技人員普考證書納入四技二專技優甄審入學報名資格，優待加分比率為15％及8％，讓已取得專技普考證書人士，憑藉此證書順利進入技專校院取得學士學歷。

招策會解釋，技優甄審入學管道是為鼓勵技藝技能優良學生而設，可透過所取得的競賽優良成績，或勞動部甲、乙級技術士證持續升學。不過，近年來持乙級技術士證報名技優甄審的人數，明顯集中於部分職種，為鼓勵學生能取得與所報考系科相應的技術士證，提升未來的職涯發展及競爭力，及為鼓勵非應屆畢業生重返校園，特別做了上述調整。

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