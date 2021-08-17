清大學霸文學、體育、攝影樣樣行　17名學生獲頒行健獎

清華大學為表揚在德行、體育、社會服務等領域五育並進的學生設立「行健獎」，今年共有17名學生獲獎，包括電機系鉛球好手郭柏辰、在電腦大賽獲獎又開畫展的蕭亦程，及克服肢體障礙、在體育及文學方面雙雙獲得佳績的劉育瑋及李欣恬，展現清大學子多元跨域的才華。

清大自2018年創立「行健獎」，由校長賀陳弘命名，源自清大校訓「自強不息，厚德載物」所引的「天行健，君子以自強不息」，希望勉勵清華學子都能不斷力求進步並幫助他人，也讓獲獎殊榮不再只是學業優異生的專利。今年第四屆「行健獎」頒獎典禮雖因疫情而取消，仍將獎牌、獎狀及獎勵金寄送給17名獲獎學生。

行健獎得主、材料系大三生李欣恬13歲罹患骨癌，經歷無數次手術治療，在大二那年因癌症復發而截肢，但她不向命運低頭，不僅沒有因此休學，甚至在住院期間申請遠距修課並獲得書卷獎，還利用住院時光提筆寫下散文「夜空星熠」，記錄截肢的心路歷程，得到2020年文薈獎大專社會組全國第一名，也在今年榮獲總統教育獎。

樂觀又陽光的李欣恬從不刻意穿長褲或長裙遮掩失去的左腳，走在校園路上，縱使步調緩慢卻走得堅定，甚至大方介紹自己的義肢，她說「很漂亮吧！這是我自己選圖案和顏色，請加拿大3D列印訂製的。」

電機系大三生郭柏辰不只勤奮苦讀，也利用空閒時間積極練習鉛球及標槍，被師長評為「文武雙全」的才子。他從國小就開始練習鉛球，上大學後在男子標槍前全國紀錄保持人周宜辰指導下學習標槍，109年全大運不僅拿到鉛球和標槍的雙金牌，鉛球成績更打破大會紀錄。

雖然電機系課業繁重，郭柏辰仍常利用下課後時間練習鉛球，勤奮練習以追求更好的表現。他說，上大學後自由分配的時間更多，感謝電機系老師們支持和指導，才讓他能兼顧課業與運動。

資工系大四生蕭亦程則是另一位跨領域優秀代表，興趣橫跨資工與美術。他是清大資工系組隊參與國際超級電腦大賽的隊員，獲得2020亞太高效計算AI競賽亞軍，這次比賽的參賽隊伍也包括北京清華、南洋理工等名校；他同時也擔任教練，帶領學弟妹在各項電腦大賽中獲獎。

國中小都讀美術班的蕭亦程喜歡用繪畫記錄成長過程及生活日常，2020年集結作品在清華藝術中心舉辦「一覺自然醒過來」個展。談起得到行健獎的心情，他說，很多表現不一定能呈現在成績單上，感謝學校用這個獎項鼓勵大家探索自我，讓我們更願意嘗試課業以外的活動。

工科系大四生李昕紘也是今年行健獎得主之一。他在課業之餘積極投入公益活動，參加了清大的坦尚尼亞志工團，協助募款、義賣、並將募得的二手電腦等物資運往東非，也利用假期飛往當地服務42天，對當地匱乏的物資環境和人與人之間真誠的情感交流感到印象深刻。

李昕紘喜歡攝影，總是隨身攜帶單眼相機，拍下赴坦尚尼亞志工服務旅程中令他印象深刻的影像，其中一張照片還榮獲2018國家地理全球攝影大賽冠軍。

電機系大四生劉育瑋小一時就因視網膜黃斑部病變，雙眼視力降至0.03，被診斷為中度視障，讀書必須使用放大軟體，得花上旁人數倍的時間。但他不僅維持優異學業成績，更屢次在全國身心障礙國民運動會中榮獲佳績。

劉育瑋去年再度代表竹市參加全國身心障礙國民運動會，拿下田徑視障男子組1500公尺的第一名、800公尺第二名、400公尺第三名的佳績。 清華大學行健獎得主，分別為蕭亦程（左起）、郭柏辰、李欣恬、李昕紘、劉育瑋。圖／清大提供 清大行健獎得主李欣恬不畏骨截肢，獲文學大獎。圖／清大提供 清大行健獎得主郭柏辰參加109年度全大運一般男生組鉛球決賽奪金。圖／清大提供 清大行健獎得主李昕紘捕捉海外志工服務影像，獲國際攝影大獎。圖／清大提供

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