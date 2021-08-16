半戶外式森林校舍 龍山國小群英樓全新教室開學啟用

新竹市龍山國小群英樓已有超過一甲子歷史，因耐震係數過低，市府投入2億元重建，今宣布即將完工，將於新學期啟用12間高年級教室與戶外平台。新校舍打造半戶外式通透空間，屋頂小劇場、空中平台為建築亮點，滿足表演、運動、遊戲需求；建築全以綠與白為主色調，草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。

新校舍由知名建築計團隊田中央操刀，市長林智堅今與田中央事務所工程師曹毅豪、黃聲遠共同開箱。黃聲遠說，新校舍選用灰白色、草綠色、黃色，以融入附近的國道一號中山高速公路、土地公廟社區周邊地景，更以穿透設計串聯周邊景觀，在高速公路上即可見新校舍建築輪廓，未來校舍將與社區共享，讓居民有更多活動休憩空間。

曹毅豪說明，新校舍因應東北季風向、周邊老樹位置，以「圓弧曲線」取代傳統方形格局，並充分利用頂樓空間，打造戶外舞台、自然種植區，藉由頂樓空間規畫，也可達到蔽陽、降溫效果。

林智堅表示，全新校舍巧妙的重整校園空間配置，衍生出的學習場域，每個樓層都有彈性使用的活動平台，不僅能與鄰棟校舍共享，更讓校內學習創意從教室向外延伸到各個角落。

龍山國小校長陳彩文說，過去學校與後方社區有兩公尺高度落差，更有圍牆，學生得繞一圈才能進去校門，往後新校舍將串聯後方社區，讓學生上學更方便，居民也有全新景觀。

工務處指出，工程目前已緊鑼密鼓的進入校舍設備工程與整體景觀工程，預計在開學前完工。提供學校師生教學多元且兼具美學之空間。 林智堅今開箱龍山國小新校舍，新校舍以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。圖／新竹市政府提供 龍山國小新校舍以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。圖／新竹市政府提供

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