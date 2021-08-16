快訊

厄運連鎖之國：海地大地震與颶風夾擊的災難效應

聯亞新冠疫苗未通過EUA 子公司股價跳水式下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半戶外式森林校舍 龍山國小群英樓全新教室開學啟用

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅與田中央事務所建築師黃聲遠開箱龍山國小新校舍，兩人在屋頂小劇場眺望遠處。圖／新竹市政府提供
林智堅與田中央事務所建築師黃聲遠開箱龍山國小新校舍，兩人在屋頂小劇場眺望遠處。圖／新竹市政府提供

新竹市龍山國小群英樓已有超過一甲子歷史，因耐震係數過低，市府投入2億元重建，今宣布即將完工，將於新學期啟用12間高年級教室與戶外平台。新校舍打造半戶外式通透空間，屋頂小劇場、空中平台為建築亮點，滿足表演、運動、遊戲需求；建築全以綠與白為主色調，草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。

新校舍由知名建築計團隊田中央操刀，市長林智堅今與田中央事務所工程師曹毅豪、黃聲遠共同開箱。黃聲遠說，新校舍選用灰白色、草綠色、黃色，以融入附近的國道一號中山高速公路、土地公廟社區周邊地景，更以穿透設計串聯周邊景觀，在高速公路上即可見新校舍建築輪廓，未來校舍將與社區共享，讓居民有更多活動休憩空間。

曹毅豪說明，新校舍因應東北季風向、周邊老樹位置，以「圓弧曲線」取代傳統方形格局，並充分利用頂樓空間，打造戶外舞台、自然種植區，藉由頂樓空間規畫，也可達到蔽陽、降溫效果。

林智堅表示，全新校舍巧妙的重整校園空間配置，衍生出的學習場域，每個樓層都有彈性使用的活動平台，不僅能與鄰棟校舍共享，更讓校內學習創意從教室向外延伸到各個角落。

龍山國小校長陳彩文說，過去學校與後方社區有兩公尺高度落差，更有圍牆，學生得繞一圈才能進去校門，往後新校舍將串聯後方社區，讓學生上學更方便，居民也有全新景觀。

工務處指出，工程目前已緊鑼密鼓的進入校舍設備工程與整體景觀工程，預計在開學前完工。提供學校師生教學多元且兼具美學之空間。

林智堅今開箱龍山國小新校舍，新校舍以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。圖／新竹市政府提供
林智堅今開箱龍山國小新校舍，新校舍以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。圖／新竹市政府提供
龍山國小新校舍以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。圖／新竹市政府提供
龍山國小新校舍以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林。圖／新竹市政府提供

建築 林智堅 高速公路

延伸閱讀

古蹟東門城環形劇場 「光之島」 首映 萬人觀賞

新竹光臨藝術節光之島明晚登場 優人神鼓「祭天」祈福

竹市東門城圓環「光之島」15日線上開演 5路段交通管制

古蹟東門城變環形劇場 巨型投影優人神鼓15日線上演出

相關新聞

籃球、排球還不能打？ 體育老師：游泳都開放了

北市府今表示，開學後戶外體育課授課的運動項目，需符合中央開放的運動。北市目前尚未開放籃球、排球等，導致學校校隊返校訓練情...

半戶外式森林校舍 龍山國小群英樓全新教室開學啟用

新竹市龍山國小群英樓已有超過一甲子歷史，因耐震係數過低，市府投入2億元重建，今宣布即將完工，將於新學期啟用12間高年級教...

食農教育不簡單 六甲農會帶領學子插秧體驗深

台南市六甲區農會推廣食農農業，農會推廣部主任張世憲今帶領六甲國中四健會會員學生，前往青農林建邦的稻田，學生們 學習插秧種...

揚塵回家一層沙 屏女學生的生活經驗拿下小論文冠軍

「每當揚塵發生，窗戶沒關好，家中地板、桌子都一層灰」，屏東女中三年級的林宇家因家住高屏溪畔，當揚塵發生時飽受困擾，她與同...

「國高中上課時間改9:30」你支持嗎？提案破萬人附議 正反方吵翻

去（2020）年12月有民眾於「公共政策網路參與平台」提案「國高中上課時間改為9:30到5:00」，由於學生普遍有睡眠不足的問題，上課會打瞌睡，因此希望能延後上課時間到9點30分，提高學生讀書效率。

廢棄稻殻再生利用找出路 第61屆全國科展大甲高中獲獎

第61屆全國科展前天頒獎，大甲高中獲工程學科(二)第3名及大會特別獎台灣康寧創新獎特優獎，表現亮眼；大甲高中團隊是台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。