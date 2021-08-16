台南推動低碳校園 109學年度65校通過認證

台南市推動低碳校園認證，台南市長黃偉哲今天在安平國小風雨球場頒獎表揚109學年度通過示範校園標章認證65校76項標章，獎勵學校推動低碳校園的努力。

台南市政府教育局推動「低碳示範校園標章認證實施計畫」，協助學校發展為社區低碳教育示範推廣中心，目前取得有效標章學校共195校，頒發289項認證標章。

109學年甲中國小、西門實小、下營國中、大內國中及文賢國中等5校，獲得低碳示範學校殊榮，分享低碳推動成果，共同營造友善、低碳、永續發展的校園環境。

下營國中通過5項標章申請，充分運用校舍屋頂空間設置91.08kw太陽光電再生能源系統，以再生能源為主題榮獲台南市科學展覽第一名。

大內國中設置廚房回收逆滲透處理水，用於清潔與綠美化，於學校課程安排中介教育木工課，進行課桌椅循環再利用。

文賢國中具體實踐資源再生循環利用，定期辦理跳蚤市場義賣，所得捐助華山基金會，結合環境教育落實社會弱勢扶助。

西門實小善用學校地域環境，關注鄰近鹽水溪生態，以水環境志工隊監測水質，定期辦理親子淨溪活動，以環境教育和國際教育雙軸榮獲教育部教學卓越金質獎。

甲中國小結合防災教育，運用回收素材，師生共同創作家庭防災立體模型，另與在地產業及社區藝術家合作，以收割稻草進行祈福注連繩裝置藝術創作，實踐永續校園資源再生循環利用的理念。

黃偉哲表示，全球氣候變遷及環境議題逐漸受到重視，環境有賴人類經營，碳排放量步步升高，氣候暖化無法獲得遏制，造成極端氣候，人類即使不斷加高堤防、挖深河道、墊高建築，卻永遠比不過大自然反撲，因此，減少碳排放，建立低碳城市及校園，是非常重要的一步。

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