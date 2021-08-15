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食農教育不簡單 六甲農會帶領學子插秧體驗深

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
食農教育不簡單，台南六甲農會帶領學子學插秧體驗農民辛苦。記者謝進盛／攝影
食農教育不簡單，台南六甲農會帶領學子學插秧體驗農民辛苦。記者謝進盛／攝影

台南市六甲區農會推廣食農農業，農會推廣部主任張世憲今帶領六甲國中四健會會員學生，前往青農林建邦的稻田，學生們 學習插秧種，並進行米麻糬與壽司製作，還品嘗米食美味，過程收穫滿滿。

張世憲與農會四健會指導員劉雲萍，今帶著六甲國中學生，前進林建邦的稻田，正值二期稻作播種期，林建邦向學生解說稻米栽培管理過程，傳授插的技巧，隨後學生脫掉鞋子，赤腳走進稻田親自學插秧，學生們拿起秧苗，彎腰將秧苗根部插入水田中，過程中揮汗如雨，對於農民辛苦農務有更深一層體認，但看到自己完成秧苗，直說「很有成就感」。

六甲區農會在學生完成插秧後，帶著學生到室內，教導如何製作米麻糬、包壽司，學生動手做，品嘗米食帶來生活美味，大家笑說，食農教育，比想像更不同，更能體驗農民的辛苦與不簡單。

六甲農會說，農會推廣四健會業務，招募學生進行食農教育推廣，除安排在地特色農業農事體驗，也會安排會員學生前往農場進行公共服務，讓學生透過實作，對六甲在地農業有更深入體驗。

食農教育不簡單，台南六甲農會帶領學子學插秧體驗農民辛苦。記者謝進盛／攝影
食農教育不簡單，台南六甲農會帶領學子學插秧體驗農民辛苦。記者謝進盛／攝影

農會 食農教育 農民

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