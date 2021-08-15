食農教育不簡單 六甲農會帶領學子插秧體驗深

去（2020）年12月有民眾於「公共政策網路參與平台」提案「國高中上課時間改為9:30到5:00」，由於學生普遍有睡眠不足的問題，上課會打瞌睡，因此希望能延後上課時間到9點30分，提高學生讀書效率。

2021-08-15 09:28