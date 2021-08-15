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揚塵回家一層沙 屏女學生的生活經驗拿下小論文冠軍

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
她們搭火車觀察高屏溪中段河床。圖／屏東女中提供
她們搭火車觀察高屏溪中段河床。圖／屏東女中提供

「每當揚塵發生，窗戶沒關好，家中地板、桌子都一層灰」，屏東女中三年級的林宇家因家住高屏溪畔，當揚塵發生時飽受困擾，她與同學林彥儀、洪子棋，以此為研究出發點，參加太空中心2021衛福五號衛星影像應用小論文競賽拿下第一名，她們歸納高屏溪揚塵來源，原來休耕的旱田也是揚塵來源之一。每當揚塵發生，監測儀器常爆表故障，建議相關單位在揚塵嚴重地區增設連結空品物聯網的微型感測器，記錄更完整數據。

屏東女中三年級的林宇家、林彥儀與洪子棋，在地理老師林佳慧帶領下，歷時1年多，以「利用衛星影像及監測數據分析高屏溪揚塵災害與潛在發生區位」，參加國家太空中心2021衛福五號衛星影像應用小論文競賽，拿下全國冠軍。林佳慧說，參加該比賽，須先向國家太空中心申請福衛五號衛星影像的圖資，審核通過後使用圖資分析應用。

林宇家說，她住高屏溪附近，當揚塵發生，若家中沒關窗戶，桌子、地板都累積一層灰，想了解揚塵的來源與好發季節。她們觀察，高屏溪河岸兩旁鄉鎮從莫拉克風災，深受揚塵災害所苦，從環保署環境資料平台與縣市政府揚塵預警平台蒐集公開資訊數據，用地理資訊系統繪製2012、2018與2019年三場嚴重揚塵災害PM10等值線圖與風花圖，釐清風速、風向、測站與PM10濃度空間分布相關性與災害嚴重狀況。

為了研究，她們實地走訪高屏溪畔田野調查，林彥儀說，研究歸納高屏溪揚塵來源，裸露河道沙洲、河岸旁的砂石場與砂石車，並發現，休耕還沒有灌溉的旱田也是揚塵的來源。歸納數據時，她們發現，當揚塵事件最嚴重時PM值濃度最高時，儀器常爆表故障，建議相關單位在里港、美濃，揚塵嚴重地區增設連結空品物聯網的微型感測器，呈現更完整的數據。

洪子棋說，研究過程學會使用科學方法，學習應用衛星影像各種分析技術，她寫信與國外的高手請益，之後再與夥伴們討論自學，克服難題，有好幾次跑影像分析，還遇到大當機，找出問題重新來過。

林佳慧說，小論文獲評審青睞，題目生活化，也充分運用環保署、各縣市政府環保局的公開資料，結合圖資做多種不同分析，找到核心問題，串連問題意識，提出建議。

屏東女中三年級的林彥儀（左）、林宇家（中）與洪子棋，研究高屏溪畔揚塵災害主題，實際走訪台塑林園廠高屏溪畔。圖／屏東女中提供
屏東女中三年級的林彥儀（左）、林宇家（中）與洪子棋，研究高屏溪畔揚塵災害主題，實際走訪台塑林園廠高屏溪畔。圖／屏東女中提供
屏東女中三年級林宇家（左一）、林彥儀（右二）與洪子棋（右一），在地理老師林佳慧（左二）帶領下，歷時1年多，以「利用衛星影像及監測數據分析高屏溪揚塵災害與潛在發生區位」，參加國家太空中心2021衛福五號衛星影像應用小論文競賽，拿下全國冠軍。記者劉星君／攝影
屏東女中三年級林宇家（左一）、林彥儀（右二）與洪子棋（右一），在地理老師林佳慧（左二）帶領下，歷時1年多，以「利用衛星影像及監測數據分析高屏溪揚塵災害與潛在發生區位」，參加國家太空中心2021衛福五號衛星影像應用小論文競賽，拿下全國冠軍。記者劉星君／攝影
她們在研究過程中，今年2月剛好從佛光山看見小規模的河川揚塵。圖／屏東女中提供
她們在研究過程中，今年2月剛好從佛光山看見小規模的河川揚塵。圖／屏東女中提供
屏東女中三年級林宇家（左二）、林彥儀（右一）與洪子棋（右二），在地理老師林佳慧（左一）帶領下，歷時1年多，以「利用衛星影像及監測數據分析高屏溪揚塵災害與潛在發生區位」，參加國家太空中心2021衛福五號衛星影像應用小論文競賽，拿下全國冠軍。記者劉星君／攝影
屏東女中三年級林宇家（左二）、林彥儀（右一）與洪子棋（右二），在地理老師林佳慧（左一）帶領下，歷時1年多，以「利用衛星影像及監測數據分析高屏溪揚塵災害與潛在發生區位」，參加國家太空中心2021衛福五號衛星影像應用小論文競賽，拿下全國冠軍。記者劉星君／攝影
屏東女中三年級的林彥儀（右）、林宇家（左）與洪子棋，研究高屏溪畔揚塵災害主題，實際走訪屏北地區毛豆田。圖／屏東女中提供
屏東女中三年級的林彥儀（右）、林宇家（左）與洪子棋，研究高屏溪畔揚塵災害主題，實際走訪屏北地區毛豆田。圖／屏東女中提供

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