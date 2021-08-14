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防疫自家顧自閉兒 線上畢典家長感謝教保員

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
小宇的媽媽黃憶芳透過影片，感謝教保員老師平時教導的辛勞。圖／新北社會局提供
小宇的媽媽黃憶芳透過影片，感謝教保員老師平時教導的辛勞。圖／新北社會局提供

新北市立八里愛心教養院14日首次舉行日托中心線上畢、結業典禮，由於今年5月疫情爆發，導致慢飛天使無法到日托中心上課，有些家長一時無法照料，照著老師的指導像是利用圖卡進行溝通，不少家長今都在線上表示，感謝教保員平日的辛勞。

三重日托結業生翔翔的爸媽分享表示，5月中旬接到中心停課通知，幾乎措手不及，兩人向公司分請防疫假，輪流在家照顧罹有自閉症的翔翔，根據教保老師的教學影片吸引翔翔學習，還發現翔翔竟喜歡烹飪和烘焙。

三峽日托畢業生小宇的媽媽黃憶芳透過影片表示，小宇4歲到中心時還包尿布，幾乎無法開口說話，自己在家中嘗試過許多方法都失敗，感謝在老師的協助下成功撤掉尿布。

黃憶芳也說，過去老師為了訓練小宇表達，利用滷雞腿當獎勵，竟慢慢地學會用平板電腦點選字詞到完整句子，這才發現小宇原來懂這麼多，甚至讓小宇能用平板代表畢業生致詞。

愛心教養院院長謝鑫敏說，在三級警戒停課期間，爸媽在家必須充當教保員、復健師、廚師、理髮師、玩伴、甚至兼啦啦隊，因此以「我的爸媽是超人」為發想，讓所有要畢、結業生的家長們，透過自拍影片分享，吸引上百人點閱觀賞。

愛心 停課

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