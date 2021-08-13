百年校園最美校樹 老樟樹護著小羅漢像師生

福田樹木保育基金會選拔全國最美校樹，彰化縣溪州國小「師生樹」榮獲特優，至少二百年的樟樹與羅漢松樹幹連在一起共生，讓師生覺得大樟樹旁依偎著小羅漢松，猶如師長指導孩子學習，有70多歲校友還會想念這株大樹，相約同學回校在樹下散步，成為最美回憶。

校長鄭麗雅說，樟樹與羅漢松樹幹下方連在一起，呈現V字型，不僅讓師生都嘖嘖稱奇，更有象徵VICTORY勝利的意涵，小羅漢松像是依偎在大樟樹下，受到大樟樹的庇護，像極學生在學校受到老師教導耳濡目染，如沐春風，師生樹之名因此而來。

師生都很愛師生樹，下課會在樹下玩，或抱抱樹，老師有時也會帶著學生在樹下上課，師生們更自編自導自演「感謝那些年，大樹陪我們的日子」戲劇，向社區居民宣導愛護樹木的理念。

溪州國小是百年小學，鄭麗雅說，師生在樹下辦園遊會、露營、學習茶道、玩躲貓、樂隊學生也會在樹下練習，兩株師生樹見證著師生的學習歷程。

還有70多歲的校友企業家雖已在外縣市發展，但仍會回溪州揪老同學回校看老樹，甚至最近要捐贈公共藝術在樹旁，進行整體空間營造，讓校園老樹學習空間更有看頭。 福田樹木保育基金會選拔全國最美校樹，彰化縣溪州國小「師生樹」榮獲特優，至少二百年的樟樹與羅漢松樹幹連在一起共生，宛如師長庇護著孩子的意象，傳為佳話。記者林宛諭／攝影 福田樹木保育基金會選拔全國最美校樹，彰化縣溪州國小「師生樹」榮獲特優，至少二百年的樟樹與羅漢松樹幹連在一起共生，宛如師長庇護著孩子的意象，傳為佳話。記者林宛諭／攝影 福田樹木保育基金會選拔全國最美校樹，彰化縣溪州國小「師生樹」榮獲特優，至少二百年的樟樹與羅漢松樹幹連在一起共生，宛如師長庇護著孩子的意象，傳為佳話。記者林宛諭／攝影

商品推薦