台中城市閱讀 朱國珍以貓咪視角帶領重新認識世界

「養育寵物後與牠（她）一起經歷生老病死，我們常常以為我們準備好了，但關於生命教育，我們都還在學習」。作家朱國珍透過「貓咪的視角」一窺人生百態，發現生命智慧，為台中市政府文化局「2021城市閱讀系列活動」第三場活動，深化灌溉了教育寵物的意義。

台中市政府文化局「2021城市閱讀系列活動」第三場活動，7月31日邀請了作家朱國珍老師，藉由預錄影片方式，在「文化小尖兵」及「讀樂日日-台中城市閱讀系列活動」粉絲專頁中呈現。

「我來為你寫本書吧！」朱國珍老師在講座中，把創作《貓咪寫週記》一書的成書動機和靈感，從自身養育寵物經驗出發，歷經不同的時空背景，重新認識整個世界。

朱國珍特別準備了過去不同時間與貓咪「伊伊」相處的電子相冊，和大家一起分享相片過程中，看到了不同的情緒與感受。朱國珍說，透過養育寵物方式，教育孩子責任心與憐憫心的正確態度。

文化局更在朱國珍推薦下，邀請了電子相冊中頻頻出現的「小壯丁-安安」進行對談，從不同世代對養寵物的理解探討對生命教育的認識和心態調適，母子用輕鬆溫馨對談為講座畫下句點，啟發了大家對轉換視角的想像。

台中市政府文化局表示，城市閱讀一系列活動，因應疫情而調整為預錄影片的講座中，8月14日周六晚上7時，將邀請重量級詩人作家向陽探討「作品裡的地景，源自於日常觀察」主題，透過平時對土地的熱情與記憶，分享創作期間與文字交織時產生的美麗地景。

「有詩的土地、就有記憶」向陽老師將回憶轉換成得以被流傳記載的文字的感動，讓地景成為了心景。

文化局表示，精彩講座將在「文化小尖兵」及「讀樂日日-台中城市閱讀系列活動」雙平台上線，歡迎大家上城市閱讀系列活動網站( http://www. 2021readingtaichung.com )或粉絲專頁( http://www.facebook.com/readyourlife.taichung )查詢。 朱國珍老師用貓咪視角分享不同角度看待世界的態度和情緒。圖／台中市政府文化局提供 朱國珍老師準備了私藏的電子相冊，與觀眾一同回憶伊伊帶來的生命教育。圖／台中市政府文化局提供

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