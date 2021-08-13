竹市東門城圓環「光之島」15日線上開演 5路段交通管制

新竹光臨藝術節登場，竹市東門城圓環將於15日晚間直播上演「光之島」光雕投影，屆時將有5條路段交通管制，禁止車輛通行。市府連日來進行測試彩排，已有不少民眾先睹為快，設計團隊分享，投影古蹟迎曦門最大挑戰之一，是在色彩與層次各不同的屋頂與牆體「投影上色」，團隊已不斷試驗找出最佳投影色彩，期待周日精彩上演。

「光之島」設計團隊Bito同時也負責2021金馬獎視覺統籌，昨晚和新竹市長林智堅到東門城廣場，一起校正迎曦門與180度環形屏幕投影的最佳角度與亮度。

Bito創意總監劉耕名說，東門城180度環形劇場投影，與常見16:9影片規格大不同，為了狹長廣角螢幕，他們特別在構圖上加入彩蛋，讓不同角度觀眾都有各種驚喜，動畫中隱藏台灣獼猴、石虎、帝雉等，或將棒球從左到右飛出，創造出類3D視覺效果。

另外，在180度環形劇場置中的東門城，也是投影最大亮點，例如，機車瀑布當中，東門城搖身變成紅綠燈，還有路人穿越其中；在火箭升空時，東門城又變成太空駕駛艙，以東門城延伸出的多視角景觀，創造層出不窮的驚喜。

劉耕名表示，他們歷時1年進行環繞視覺設計，融入「東門圓環燈光秀」、「燈光設計」、「音效設計」等精彩元素，投影展演以三大段落呈現，分別為燈光秀、動畫與寫實的3D手法，以光球隱喻希望，火箭裝滿每個人的期待，將突破天際，衝向未來。

林智堅說，光之島環形屏幕投影，是以動畫方式，呈現最台生命力的動態圖騰，如客家花布、機車瀑布、台灣特有種帝雉、石虎等，還有東門圓環燈光秀，請大家15日晚上準時鎖定線上直播，從廣角鏡頭欣賞東門圓環整體燈光秀。

由於東門城圓環15日晚上將進行環形劇場展演活動，市府交通處也規畫，中正路（中央路至大同路）、東門街（大同路至民族路）、文昌街（大同路至圓環）、信義街（大同路至圓環）與府後街（仁義街至圓環）傍晚5點到10點封路，請配合改道通行。 新竹光臨藝術節登場，竹市東門城圓環將於15日晚間直播上演「光之島」光雕投影，屆時將封閉道路，提醒民眾注意。圖／新竹市政府提供 新竹光臨藝術節登場，竹市東門城圓環將於15日晚間直播上演「光之島」光雕投影。圖／新竹市政府提供 新竹光臨藝術節登場，竹市東門城圓環將於15日晚間直播上演「光之島」光雕投影，市長林智堅昨晚參與彩排。圖／新竹市政府提供

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