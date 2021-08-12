快訊

不再公開收購 開發金換股搭現金100%併購中壽

鼻頭國小新校長家庭訪問 盼帶動偏鄉學子學習

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區鼻頭國小新校長李延昌逐戶進行家庭訪問，並送給學生2個禮物，一個是螢光帽子，一台筆記型電腦，盼提升學生的學習安全和效能。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區鼻頭國小新校長李延昌逐戶進行家庭訪問，並送給學生2個禮物，一個是螢光帽子，一台筆記型電腦，盼提升學生的學習安全和效能。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區澳底國小前校長李延昌調任至瑞芳區鼻頭國小，為更了解學校學生及其家庭，今(12)日校長李延昌就帶領學校老師們逐戶進行家庭訪問，並送給學生2個禮物，一個是螢光帽子，一台筆記型電腦，讓小朋友上學期間和下課回家都可以使用，要藉以提升學生的學習安全和效能。

瑞芳區鼻頭國小迎來了新校長李延昌，剛調任的校長為了更熟悉學生及其家庭環境，就利用了幾天的時間，帶領學校老師們到每個國小及幼兒園的學生家中進行訪問，希望透過實際走訪更了解學生，也讓家長更了解自己。

校長李延昌還帶了2個禮物送學生，一個是螢光帽子，濱海公路車多，螢光帽子讓小朋友上課更顯眼、更安全，還有一台筆記型電腦，讓小朋友上學期間和下課回家都可以使用。

鼻頭國小校長李延昌表示，這次利用幾天時間，帶領老師們到學生家中進行家庭訪問，還帶了2個禮物要給學生，螢光帽子希望讓學生上課更安全，筆記型電腦要讓學生上課可以使用，下課回家還可以自學，提升學習效能，不管鼻頭國小有幾個孩子，希望能照顧好每一個孩子，帶起每一個孩子。

新校長李延昌希望能推動混成學習，給學生不同的學習模式，另外希望對東北角幾個學校進行策略聯盟，透過整合，促進每一個學校的特色發展以後，更能夠互相合作，讓每一個學校都能一起共好。

瑞芳 升學

相關新聞

影／148歲「曹公巨樹」茄苳 獲選2021全國最美校樹

高雄市曹公國小148歲「曹公巨樹」茄苳，獲選為2021年「全國最美校樹」。這棵茄苳樹高12公尺、樹冠幅16.3公尺、樹圍...

【學校不見了／上】從千名學生到零新生... 今年5所國中小關門 創歷史新高

受少子化衝擊，國中、國小的學生人數逐年減少，也影響學校存續。本報調查，近10年全台已有36所中小學裁併、31校停辦，且校數逐年增多，今年9月開始的110學年度高達5所國中小「關門」，創下新高。

彰縣延伸暑期英語AI教育 新學年小一都開英語社團

即將開學，彰化縣政府為新學期新開一年級英語社團暖身，甄選100名大專生在暑假期間指導縣內74所國小一年級學童講英語、認識...

中學生每天延後上課？將辦公聽會

學生太早上課以至於睡眠不足？民眾在「公共政策網路參與平台」提案盼延後國高中學生上課時間，連署破萬，教育部八月下旬將舉辦兩...

亞洲第一所 珍古德將在台設實驗小學

著名靈長類動物學家「黑猩猩之母」珍古德去年獲得唐獎永續發展獎，將用獎金啟動永續保育推動工作。國際珍古德協會昨與唐獎教育基...

見證百年風華 苗栗斗煥國小琉球松群「全國最美校樹」特優

福田樹木保育基金會辦理「全國最美校樹」選拔活動，苗栗縣頭份市斗煥國小百年琉球松群等5所學校，校樹榮獲特優，可獲得老樹養護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。