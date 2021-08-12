鼻頭國小新校長家庭訪問 盼帶動偏鄉學子學習

貢寮區澳底國小前校長李延昌調任至瑞芳區鼻頭國小，為更了解學校學生及其家庭，今(12)日校長李延昌就帶領學校老師們逐戶進行家庭訪問，並送給學生2個禮物，一個是螢光帽子，一台筆記型電腦，讓小朋友上學期間和下課回家都可以使用，要藉以提升學生的學習安全和效能。

瑞芳區鼻頭國小迎來了新校長李延昌，剛調任的校長為了更熟悉學生及其家庭環境，就利用了幾天的時間，帶領學校老師們到每個國小及幼兒園的學生家中進行訪問，希望透過實際走訪更了解學生，也讓家長更了解自己。

校長李延昌還帶了2個禮物送學生，一個是螢光帽子，濱海公路車多，螢光帽子讓小朋友上課更顯眼、更安全，還有一台筆記型電腦，讓小朋友上學期間和下課回家都可以使用。

鼻頭國小校長李延昌表示，這次利用幾天時間，帶領老師們到學生家中進行家庭訪問，還帶了2個禮物要給學生，螢光帽子希望讓學生上課更安全，筆記型電腦要讓學生上課可以使用，下課回家還可以自學，提升學習效能，不管鼻頭國小有幾個孩子，希望能照顧好每一個孩子，帶起每一個孩子。

新校長李延昌希望能推動混成學習，給學生不同的學習模式，另外希望對東北角幾個學校進行策略聯盟，透過整合，促進每一個學校的特色發展以後，更能夠互相合作，讓每一個學校都能一起共好。

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