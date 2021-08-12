南投李靜芳歌仔戲團15日開演 唱鳳凰藏「彩蛋」

南投縣李靜芳歌仔戲團推動傳統戲曲不遺餘力，為讓民眾了解親近歌仔戲，今年融入南投在地文化特色排演「百鳥朝鳳遊寶島」戲碼，15日下午將在草屯鎮敦和里集會所演出，戲中還有「活戲」彩蛋，精采可期，但考量防疫僅限50人入場。

南投縣文化局指出，該歌仔戲團長李靜芳出身歌仔戲世家，為推廣傳統戲曲，率團深耕南投10餘年，不僅連7年榮獲南投縣傑出演藝團隊，2009年還拿下金曲獎「最佳戲曲曲藝專輯獎」，能演能唱，還會創作劇本，並在大學任教發揚國粹。

「李靜芳歌仔戲團」更將於8月15日（日）下午2時30分將在草屯鎮敦和里集會所演出全新戲碼「百鳥朝鳳遊寶島」，開放民眾免費自由入場，為在地鄉親帶來精緻歌仔戲演出，透過傳統戲曲帶領民眾「藝」起同遊南投，也一掃疫情陰霾。

李靜芳說，自家戲團在南投草屯深耕10多年，因此今年將疫後首場巡演獻給草屯，「百鳥朝鳳遊寶島」則由她一手編劇及導演，戲中融入南投在地文化特色，以平易近人的故事劇情，帶來折子戲小品，呈現歌仔戲經典且精緻表演藝術文化。

而該故事劇情是以百鳥之王「鳳凰仙子」為主角，雲遊四海為各地降福，未料底赴南投寶地，卻遇上荼害生靈的邪惡大鵬鳥，而其與大鵬鳥大戰數百回合，收服大鵬鳥，約定一起行善，將福氣帶給世間百姓，以安和樂利之祥光照耀南投山城。

李靜芳歌仔劇團表示，戲中會依照演出地點融入當地特色，像草屯場就會提及寶島時代村、麻糬、財神廟等觀光產業，透過歌仔戲特有「活戲」即興展演，像「彩蛋」一樣以親切劇情與觀眾現場互動，至於如何演繹，鄉親到場觀看就能知道。

此外，15日演出考量防疫，進場須戴口罩、實聯制、量額溫、消毒等措施，僅限50人入場，額滿為止；另在疫情艱難當下，多虧文化局全力支持，未來盼用傳統戲曲推動南投觀光，回饋鄉親，計畫走遍縣內13鄉鎮巡演具在地特色的歌仔戲。 南投縣李靜芳歌仔戲團「百鳥朝鳳遊寶島」15日將在草屯敦和里集會所演出，限50人入場。圖／李靜芳歌仔戲團提供

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