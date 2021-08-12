快訊

林口包子店兩個月電費38萬元 台電勘查結果出爐

修車廠長大的柏克萊學霸：我是家裡沒光環的那個 但媽媽從不比較

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投李靜芳歌仔戲團15日開演 唱鳳凰藏「彩蛋」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣李靜芳歌仔戲團「百鳥朝鳳遊寶島」15日將在草屯敦和里集會所演出，限50人入場。圖／李靜芳歌仔戲團提供
南投縣李靜芳歌仔戲團「百鳥朝鳳遊寶島」15日將在草屯敦和里集會所演出，限50人入場。圖／李靜芳歌仔戲團提供

南投縣李靜芳歌仔戲團推動傳統戲曲不遺餘力，為讓民眾了解親近歌仔戲，今年融入南投在地文化特色排演「百鳥朝鳳遊寶島」戲碼，15日下午將在草屯鎮敦和里集會所演出，戲中還有「活戲」彩蛋，精采可期，但考量防疫僅限50人入場。

南投縣文化局指出，該歌仔戲團長李靜芳出身歌仔戲世家，為推廣傳統戲曲，率團深耕南投10餘年，不僅連7年榮獲南投縣傑出演藝團隊，2009年還拿下金曲獎「最佳戲曲曲藝專輯獎」，能演能唱，還會創作劇本，並在大學任教發揚國粹。

「李靜芳歌仔戲團」更將於8月15日（日）下午2時30分將在草屯鎮敦和里集會所演出全新戲碼「百鳥朝鳳遊寶島」，開放民眾免費自由入場，為在地鄉親帶來精緻歌仔戲演出，透過傳統戲曲帶領民眾「藝」起同遊南投，也一掃疫情陰霾。

李靜芳說，自家戲團在南投草屯深耕10多年，因此今年將疫後首場巡演獻給草屯，「百鳥朝鳳遊寶島」則由她一手編劇及導演，戲中融入南投在地文化特色，以平易近人的故事劇情，帶來折子戲小品，呈現歌仔戲經典且精緻表演藝術文化。

而該故事劇情是以百鳥之王「鳳凰仙子」為主角，雲遊四海為各地降福，未料底赴南投寶地，卻遇上荼害生靈的邪惡大鵬鳥，而其與大鵬鳥大戰數百回合，收服大鵬鳥，約定一起行善，將福氣帶給世間百姓，以安和樂利之祥光照耀南投山城。

李靜芳歌仔劇團表示，戲中會依照演出地點融入當地特色，像草屯場就會提及寶島時代村、麻糬、財神廟等觀光產業，透過歌仔戲特有「活戲」即興展演，像「彩蛋」一樣以親切劇情與觀眾現場互動，至於如何演繹，鄉親到場觀看就能知道。

此外，15日演出考量防疫，進場須戴口罩、實聯制、量額溫、消毒等措施，僅限50人入場，額滿為止；另在疫情艱難當下，多虧文化局全力支持，未來盼用傳統戲曲推動南投觀光，回饋鄉親，計畫走遍縣內13鄉鎮巡演具在地特色的歌仔戲。

南投縣李靜芳歌仔戲團「百鳥朝鳳遊寶島」15日將在草屯敦和里集會所演出，限50人入場。圖／李靜芳歌仔戲團提供
南投縣李靜芳歌仔戲團「百鳥朝鳳遊寶島」15日將在草屯敦和里集會所演出，限50人入場。圖／李靜芳歌仔戲團提供

歌仔戲 疫情 文化局

延伸閱讀

盧碧颱風造成南投東埔民宅受損 林明溱承諾加強邊坡防護

超好拍！南投清境農場全新「幸福秘境」七夕登場

處理費上漲吃不消 南投加強破袋稽查減少垃圾量

南投埔里「善心泉」乾涸年餘 大雨再度湧出居民雀躍

相關新聞

「下一個郭婞淳」！16歲黃宜甄艱辛歷程 獲總統教育獎

彰化社頭國中畢業的黃宜甄今年在全中運以抓舉72公斤、挺舉90公斤，總和162公斤三破全國青少女紀錄，輕鬆封王摘金受到矚目...

南投李靜芳歌仔戲團15日開演 唱鳳凰藏「彩蛋」

南投縣李靜芳歌仔戲團推動傳統戲曲不遺餘力，為讓民眾了解親近歌仔戲，今年融入南投在地文化特色排演「百鳥朝鳳遊寶島」戲碼，1...

彰縣延伸暑期英語AI教育 新學年小一都開英語社團

即將開學，彰化縣政府為新學期新開一年級英語社團暖身，甄選100名大專生在暑假期間指導縣內74所國小一年級學童講英語、認識...

中學生每天延後上課？將辦公聽會

學生太早上課以至於睡眠不足？民眾在「公共政策網路參與平台」提案盼延後國高中學生上課時間，連署破萬，教育部八月下旬將舉辦兩...

亞洲第一所 珍古德將在台設實驗小學

著名靈長類動物學家「黑猩猩之母」珍古德去年獲得唐獎永續發展獎，將用獎金啟動永續保育推動工作。國際珍古德協會昨與唐獎教育基...

見證百年風華 苗栗斗煥國小琉球松群「全國最美校樹」特優

福田樹木保育基金會辦理「全國最美校樹」選拔活動，苗栗縣頭份市斗煥國小百年琉球松群等5所學校，校樹榮獲特優，可獲得老樹養護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。