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彰縣延伸暑期英語AI教育 新學年小一都開英語社團

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖北國小圖書館當攝影棚，作為英語暨AI教育社團視訊教學場地，縣長王惠美今天到場了解社團辦理情形，並與大專生。小朋友線上相見歡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖北國小圖書館當攝影棚，作為英語暨AI教育社團視訊教學場地，縣長王惠美今天到場了解社團辦理情形，並與大專生。小朋友線上相見歡。記者簡慧珍／攝影

即將開學，彰化縣政府為新學期新開一年級英語社團暖身，甄選100名大專生在暑假期間指導縣內74所國小一年級學童講英語、認識AI，今天上午初步驗收學習成果，並敲定新學年將增聘34名外籍英語教育人員，到學校駐點教學及協助外師走讀等計畫。

彰化縣長王惠美今天到溪湖鎮湖北國小圖書館，了解縣籍大專生暑期工讀英語暨AI教育社團辦理情形。圖書館架設視訊設備，王惠美、湖北國小校長莊世雄等人當起直播主，面對鏡頭和遠距教學的大專生一起上課，有些學童還沒睡飽，揉著惺忪睡眼，聽老師講課和跟著念英文單字，模樣相當可愛。

100名大專生都是彰化縣籍子弟，以暑期工讀生身分擔任今年暑假期間彰化縣教學。王惠美表示，今年受疫情影響，全部課程改為視訊教學，小朋友放假期間學習不中斷，在家的家長也能親子共學，而忙碌的家長把孩子交給英語暨AI教育社團，一舉多得。

暑期英語暨AI教育社團全縣國小都開辦，為期6周，本周是第五周，進用大專工讀生的有74所小學，使用Google表單調查意見，學童在家長的協助下作答，回饋相當正面，多數學童認為單字或文法難易適中，能跟上老師的教學節奏，希望未來能上科學、寶可夢的AI及生活類英語課程。

王惠美表示，暑期英語社團將延伸到新學年，下學年縣政府增聘34名外籍英語教學人員，有英語教學證照16人，英語教學助理18人，兩者合計比目前16人還多出18人，除了到校駐點教學，另協助縣政府規畫英師走讀計畫、發展製作數位多元主題學習資源等計畫。

此外，彰化縣從新學年起加開國小一年級英語社團，小朋友自由參加，由各校英語教師帶團，英語教師人力不足的學校，外籍英語教學人員將幫忙，讓偏鄉學校孩子的英語不落後。

教育處強調，擔任暑期英語暨AI教育社團指導老師的大專生，必須是外語或資工科系，取得中級英檢證明、教育部的和AI做朋友研習證書，編排課程內容包括英語的趣味故事、歌唱、繪本說故事、主題單元日等，另在AI基礎課程上加入科學遊戲與次訊科技，激發低年級學童的學習興趣，訓練兒童的思辨能力。

彰化縣長王惠美和湖北國小行政團隊、家長會，今天共同參與英語暨AI教育社團。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美和湖北國小行政團隊、家長會，今天共同參與英語暨AI教育社團。記者簡慧珍／攝影

AI 王惠美

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