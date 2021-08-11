疫情警戒降級！吳興國化蟲「蛻變」與卡夫卡對話

台灣疫情警戒終於降為二級，「當代傳奇劇場」在2021年下半年帶來《吳興國經典復刻－參號作品 蛻變》，10月在台北台灣戲曲中心大表演廳與高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。《蛻變》取材自小說家卡夫卡的《變形記》，描述青年葛里戈在一覺醒來後變成一隻大蟲，想從人類社會中遁逃卻無力，又被家人疏離的孤寂感。全劇由〈夢〉、〈醒〉、〈門〉、〈愛〉、〈禁〉、〈飛〉串聯而成，吳興國一人分飾6個角色。

製作人林秀偉表示，《蛻變》2013年曾轟動愛丁堡藝術節，此經典作品將會在這次全台巡演結束後在台封箱。吳興國對「蟲殼」的創作概念來自於「蘭陵王」故事中的面具，傳說蘭陵王因外貌俊美，擔心在戰場上被敵人輕視，必須以猙獰醜惡的面具掩飾自己的美貌，就好比現代的年輕人，容易因為年輕被忽視、被噤聲，為了不要被社會看不起而武裝自己，表現藉由醜化自己來對抗外在世界的心情。

「表演是演員的生命！」吳興國說，傳統文化進到新時代仍有無窮魅力。他鼓勵年輕人應當奮勇站起來，不要被大環境嚇到，繼續朝著自己的理想邁進。像當代傳奇創立之初也是遭逢許多困難，自己當年要創新，難免被套上「叛逆」的標籤，如今走過36年，劇團已經成熟穩定，也開始培養出下一代的接班人。輕人不要畏懼上一個世代，要勇於挑戰與開創。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，當代傳奇劇場多次將西方經典文本，帶入富含深厚東方文化底蘊的京劇，創造出許多讓人耳目一新的作品。很高興當代傳奇劇場將在衛武營，復刻經典給南台灣的觀眾。

《蛻變》10月15日至17日在台北台灣戲曲中心大表演廳演出；10月30、31日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出；11月20、21日在台中國家歌劇院中劇院演出。購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活與當代傳奇劇場。 《吳興國經典復刻－參號作品 蛻變》取材自小說家卡夫卡的《變形記》，吳興國在劇中1人分飾6角。記者徐如宜／攝影 《吳興國經典復刻－參號作品 蛻變》取材自小說家卡夫卡的《變形記》，吳興國（中）在劇中1人分飾6角。記者徐如宜／攝影 《吳興國經典復刻－參號作品 蛻變》10月在衛武營戲劇院演出。記者徐如宜／攝影 《吳興國經典復刻－參號作品 蛻變》取材自小說家卡夫卡的《變形記》。記者徐如宜／攝影

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