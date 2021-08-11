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「下一個郭婞淳」！16歲黃宜甄艱辛歷程 獲總統教育獎
彰化社頭國中畢業的黃宜甄今年在全中運以抓舉72公斤、挺舉90公斤，總和162公斤三破全國青少女紀錄，輕鬆封王摘金受到矚目；她出身新住民及低收入戶家庭，但苦練舉重，成為教育部體育署與舉重協會積極培訓的選手，也是繼奧運金牌國手郭婞淳之後被舉重協會看好的選手，堅毅不拔的精神獲得今年總統教育獎表揚。
今年升上成功高中的黃宜甄由父親及阿嬤帶大，父親因罹患口腔癌，開刀多次，目前在家休養，家庭失去經濟支柱，黃宜甄卻在多次比賽中「舉」起家中的重擔，與兩個哥哥一同分擔生活費及父親的治療費。
「想要像郭婞淳一樣，在奧運舞台奪牌。」 黃宜甄原本練短跑、田徑，因教練看到她的爆發力，國中開始鼓勵她練舉重， 黃宜甄說，家人的支持讓她堅持下去，每次比賽阿嬤在家為她燒香拜佛，得名拿獎牌回去，家人都相當高興。
教練謝志典說，宜甄姑姑在南投紫南宮賣甘蔗汁，她小時候幫忙扛甘蔗，吃苦耐勞，也練就好體力，比一般孩子能吃苦；舉重訓練乏味孤獨，能自得其樂很重要，宜甄個性活潑，能自己從中得到成就感與樂趣。
黃宜甄被中華民國體育總會「國家未來的奪牌希望」、「第二個郭婞淳」，社頭國中校長周昌憲表示，宜甄在全中運打破全國紀錄，一舉成名，目前是青少女45公斤及49公斤級挺舉、抓舉與總和成績的紀錄保持人，也成為中華奧運黃金計畫培訓計畫的成員，目標先放亞運再前進奧運。
彰化縣長王惠美今天除了表揚黃宜甄，彰化還有另3名學子獲總統教育獎，包括彰化特殊教育學校曹靜茹、和美實驗學校曾品育、社頭國中黃宜甄及培英國小陳敏如，王惠美說，他們力爭上游的生命故事，有人不畏生活的困苦，有人克服先天的不便，家人及師長的支持與協助，也讓他們有難得的成就。
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