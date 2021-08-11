「下一個郭婞淳」！16歲黃宜甄艱辛歷程 獲總統教育獎

彰化社頭國中畢業的黃宜甄今年在全中運以抓舉72公斤、挺舉90公斤，總和162公斤三破全國青少女紀錄，輕鬆封王摘金受到矚目；她出身新住民及低收入戶家庭，但苦練舉重，成為教育部體育署與舉重協會積極培訓的選手，也是繼奧運金牌國手郭婞淳之後被舉重協會看好的選手，堅毅不拔的精神獲得今年總統教育獎表揚。

今年升上成功高中的黃宜甄由父親及阿嬤帶大，父親因罹患口腔癌，開刀多次，目前在家休養，家庭失去經濟支柱，黃宜甄卻在多次比賽中「舉」起家中的重擔，與兩個哥哥一同分擔生活費及父親的治療費。

「想要像郭婞淳一樣，在奧運舞台奪牌。」 黃宜甄原本練短跑、田徑，因教練看到她的爆發力，國中開始鼓勵她練舉重， 黃宜甄說，家人的支持讓她堅持下去，每次比賽阿嬤在家為她燒香拜佛，得名拿獎牌回去，家人都相當高興。

教練謝志典說，宜甄姑姑在南投紫南宮賣甘蔗汁，她小時候幫忙扛甘蔗，吃苦耐勞，也練就好體力，比一般孩子能吃苦；舉重訓練乏味孤獨，能自得其樂很重要，宜甄個性活潑，能自己從中得到成就感與樂趣。

黃宜甄被中華民國體育總會「國家未來的奪牌希望」、「第二個郭婞淳」，社頭國中校長周昌憲表示，宜甄在全中運打破全國紀錄，一舉成名，目前是青少女45公斤及49公斤級挺舉、抓舉與總和成績的紀錄保持人，也成為中華奧運黃金計畫培訓計畫的成員，目標先放亞運再前進奧運。

彰化縣長王惠美今天除了表揚黃宜甄，彰化還有另3名學子獲總統教育獎，包括彰化特殊教育學校曹靜茹、和美實驗學校曾品育、社頭國中黃宜甄及培英國小陳敏如，王惠美說，他們力爭上游的生命故事，有人不畏生活的困苦，有人克服先天的不便，家人及師長的支持與協助，也讓他們有難得的成就。 彰化特殊教育學校曹靜茹、和美實驗學校曾品育、社頭國中黃宜甄及培英國小陳敏如4學生獲得總統教育獎。記者林敬家／攝影 彰化社頭國中畢業的黃宜甄是繼奧運金牌國手郭婞淳之後被舉重協會看好的選手，堅毅不拔的精神獲得今年總統教育獎表揚。記者林敬家／攝影 彰化社頭國中畢業的黃宜甄（中）堅毅不拔的精神獲得今年總統教育獎表揚。記者林敬家／攝影

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