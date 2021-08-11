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「教室小農 一步蔬果」打出名號 教學變革啟動新思維

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新上國小學童在走廊花台當起都市小小農，種植各類蔬果義賣與回饋社會。圖／新上國小提供
高雄市新上國小學童在走廊花台當起都市小小農，種植各類蔬果義賣與回饋社會。圖／新上國小提供

高雄市新上國小「一步蔬果」打出名號，教師賴秋江、鄭淑容與黃婉鈴，帶領學童在距教室數步之遠的走廊花台，當起都市小小農，種植各類蔬果義賣與回饋社會。小朋友說，動手抓蚯蚓、設計引水道，這樣的課程真有趣！花台種起一整排玉米好像天然窗簾，還能降溫。

新上國小位於都會區，學童活動空間受限，高層建築也不利於自然體驗教育。教師賴秋江、鄭淑容和黃婉鈴，8年前開始帶學生種植各類蔬果，並創立「教室小農 一步蔬果」品牌，義賣及回饋社會，公益共好。

師生們將走廊觀賞用花台變成一塊塊農田，一起動手農作、觀察學習、餐桌料理、行銷義賣到公益回饋。在這片神奇的農田中一同學習與突破，了解蔬果生態、農作智慧和人與大自然的連結，更感恩其中奧妙，善用「一顆種子」回饋社會以達公益共好。

新上國小校長王彥嵓說，這些課程每年都會實施也都不斷進化升級，唯一不變的是都是從「一顆種子」開始向外延伸學習。有許多都是兄弟姊妹檔，在不同時期當起各代小農，學生姚柏丞是第一代小農，那時全班還送了自己種的番茄給當時的市長陳菊，影片更被放在市長官網上；幾年後，妹妹姚榆庭當起第五代小農，兄妹倆在不同階段，卻因小農而有了共同學習的經驗與傳承。

第二代小農沙荺說，好懷念當時每天走出去教室，就能看到許多自己栽植蔬果的日子。連續當了四年小農的何維則說，從種植、收成到料理上桌，最後還把玉米包裝好賣出去，這樣的課程太有趣了，希望今年進到小一的妹妹也能當起第六代小農，感受小農的魅力。

王彥嵓說，從教室走廊的荒蕪花台，催生走廊農田，帶來一場教學變革，啟動了教學新思維，教室自主創立「教室小農　一步蔬果」品牌，經過八年五代小農，也帶動了校內教師群對於農作教育的新風潮，謝謝老師們從跨領域連結到美感教育的實踐。

高雄市新上國小「教室小農 一步蔬果」打出名號。圖／新上國小提供
高雄市新上國小「教室小農 一步蔬果」打出名號。圖／新上國小提供
高雄市新上國小「教室小農 一步蔬果」打出名號。圖／新上國小提供
高雄市新上國小「教室小農 一步蔬果」打出名號。圖／新上國小提供
高雄市新上國小教師賴秋江、鄭淑容與黃婉鈴（左至右），帶學童在走廊花台當起都市小小農，種植各類蔬果義賣與回饋社會。圖／新上國小提供
高雄市新上國小教師賴秋江、鄭淑容與黃婉鈴（左至右），帶學童在走廊花台當起都市小小農，種植各類蔬果義賣與回饋社會。圖／新上國小提供

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