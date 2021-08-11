快訊

「麟洋配」首套悠遊卡亮相 李洋生日812開放預購

評／奧運史上最多獎牌背後：你不知道的台灣體育政策演進史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中藝文活動8月10日起漸進式鬆綁 圖書館恢復夜間開館

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
文化中心取消預約制度，開放民眾依容留人數入館參觀。圖／台中市文化局提供
文化中心取消預約制度，開放民眾依容留人數入館參觀。圖／台中市文化局提供

中央流行疫情指揮中心宣布國內疫情二級警戒延長到8月23日，但針對部分管制措施再做鬆綁，台中市文化局在確保防疫安全前提下，採「穩健式解封、漸進式鬆綁」原則，今天宣布進一步放寬藝文空間開放措施。

各展覽空間依實際面積計算容留人數，民眾「免預約」即可入館參觀，且開放兒童展廳；市立圖書館恢復原本的開放時段，各館依實際面積計算容留人數，入館民眾以不超過100人為原則。

文化局指出，針對五大文化中心和台中文學館，取消預約制度並依照各展間容留人數開放民眾參觀，容留人數也清楚標示於入口處，同時，重新開放兒童展廳並恢復舉辦講座和教育推廣活動。

表演場館和戶外演出維持開放觀眾入場，有固定座位採梅花座，若無固定座位則應保持安全社交距離，同時，第一排觀眾應與舞台前緣至少距離3公尺以上，表演者已實施快篩、PCR檢測陰性或有疫苗接種紀錄逾14日，演出時可不佩戴口罩。

台中市立圖書館表示，近期有讀者反應平日下班時間較晚無法取書，須等到周末才能入館，因此，今天起恢復原本開放時間，部分館舍營運至晚上9點，方便民眾下班後前往借書，也能舒緩周末的進館人潮。同時，各館依實際面積計算容留人數，館內以不超過100人為原則進行總量人流管制，也呼籲民眾「快速借閱，一次借足」，減少於館內停留時間。

文化局強調，疫情雖然逐漸趨緩，防疫仍然要落實。各場館維持單一出入口並規劃參觀動線，入館民眾請配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食。同時，所有藝文場館均設置「社交距離宣導員」，提醒民眾保持室內1.5公尺的安全社交距離，提供市民一個安心參與藝文活動的空間。

台中展覽空間入口清楚標示容留人數。圖／台中市文化局提供
台中展覽空間入口清楚標示容留人數。圖／台中市文化局提供
台中市民眾進入藝文場館，應配合量測體溫、雙手消毒及實聯制等防疫措施。圖／台中市文化局提供
台中市民眾進入藝文場館，應配合量測體溫、雙手消毒及實聯制等防疫措施。圖／台中市文化局提供
台中市44間圖書館恢復原本的開放時段，且依照容留人數開放讀者入館，以不超過100人為原則。圖／台中市文化局提供
台中市44間圖書館恢復原本的開放時段，且依照容留人數開放讀者入館，以不超過100人為原則。圖／台中市文化局提供

社交距離 疫情 文化局

延伸閱讀

大武崙沙灘11日起開放 僅能散步踏浪、禁游泳浮潛

巴基斯坦8歲男童在圖書館地毯上小便 被控褻瀆罪恐面臨死刑

新北青少年圖書館推免費線上英文課程 先替未來打基礎

不愛看書也想去！北南3座「最美圖書館」　清水模建築、森林系景致美翻

相關新聞

亞洲第一所永續實驗小學 珍古德擬在台北創教育機構

唐獎教育基金會與國際珍古德協會今簽署「亞洲保育計畫」合作協議書，2020唐獎永續發展獎得主珍古德今年將開始運用獎金中的1...

台中藝文活動8月10日起漸進式鬆綁 圖書館恢復夜間開館

中央流行疫情指揮中心宣布國內疫情二級警戒延長到8月23日，但針對部分管制措施再做鬆綁，台中市文化局在確保防疫安全前提下，...

玩食農、牽罟 雙溪高中、板橋國中創新環境教育獲特優

新北市教育局「110年度校園環境教育執行成果評比」首度結合「聯合國永續發展目標」（SDGs）17項永續發展目標，讓學校思...

高中師太血汗 教團籲增員減班

一○八課綱邁入第三年，各高中開學後應開設學分數將再增一成，不少教師預估自己每周恐將超出九個鐘點，達教育部國教署規定上限，...

校園會客室／竹山音樂師 偏鄉寫合唱奇蹟

偏鄉的南投國立竹山高中合唱團，靠著音樂老師呂怡穎一句「一起出去見見世面」的承諾，讓合唱團從無到有，不僅從九十七學年起創造...

中學生幫長輩登記疫苗就給嘉獎 桃市府遭質疑給獎浮濫

為鼓勵學生協助60歲以上長輩上網登記接種疫苗，桃園市教育局訂定獎勵計畫，只要國高中生幫2名長者上公費疫苗預約平台登記意願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。