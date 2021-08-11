台中藝文活動8月10日起漸進式鬆綁 圖書館恢復夜間開館

中央流行疫情指揮中心宣布國內疫情二級警戒延長到8月23日，但針對部分管制措施再做鬆綁，台中市文化局在確保防疫安全前提下，採「穩健式解封、漸進式鬆綁」原則，今天宣布進一步放寬藝文空間開放措施。

各展覽空間依實際面積計算容留人數，民眾「免預約」即可入館參觀，且開放兒童展廳；市立圖書館恢復原本的開放時段，各館依實際面積計算容留人數，入館民眾以不超過100人為原則。

文化局指出，針對五大文化中心和台中文學館，取消預約制度並依照各展間容留人數開放民眾參觀，容留人數也清楚標示於入口處，同時，重新開放兒童展廳並恢復舉辦講座和教育推廣活動。

表演場館和戶外演出維持開放觀眾入場，有固定座位採梅花座，若無固定座位則應保持安全社交距離，同時，第一排觀眾應與舞台前緣至少距離3公尺以上，表演者已實施快篩、PCR檢測陰性或有疫苗接種紀錄逾14日，演出時可不佩戴口罩。

台中市立圖書館表示，近期有讀者反應平日下班時間較晚無法取書，須等到周末才能入館，因此，今天起恢復原本開放時間，部分館舍營運至晚上9點，方便民眾下班後前往借書，也能舒緩周末的進館人潮。同時，各館依實際面積計算容留人數，館內以不超過100人為原則進行總量人流管制，也呼籲民眾「快速借閱，一次借足」，減少於館內停留時間。

文化局強調，疫情雖然逐漸趨緩，防疫仍然要落實。各場館維持單一出入口並規劃參觀動線，入館民眾請配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食。同時，所有藝文場館均設置「社交距離宣導員」，提醒民眾保持室內1.5公尺的安全社交距離，提供市民一個安心參與藝文活動的空間。 台中展覽空間入口清楚標示容留人數。圖／台中市文化局提供 台中市民眾進入藝文場館，應配合量測體溫、雙手消毒及實聯制等防疫措施。圖／台中市文化局提供 台中市44間圖書館恢復原本的開放時段，且依照容留人數開放讀者入館，以不超過100人為原則。圖／台中市文化局提供

商品推薦