玩食農、牽罟 雙溪高中、板橋國中創新環境教育獲特優

新北市教育局「110年度校園環境教育執行成果評比」首度結合「聯合國永續發展目標」（SDGs）17項永續發展目標，讓學校思考校內發展、教學及學生素養的培養來實踐SDGs目標。今年度國高中職組計有7校進入複賽，由深耕環境教育的雙溪高中及板橋國中獲得特優。

教育局表示，由山、河、海環抱的雙溪高中擁有發展環境教育的優勢，響應「SDGs目標2：消除飢餓」及「SDGs目標12：負責任的生產與消費」，結合社區資源並成立食農教育教師社群推動豐富的系列課程及活動，包含開設選修課程由老師帶領學生將班級花臺整修為小小農場，由學生進行蔬菜的種植及採收。

雙溪高中校長葉俊士說明，學校在社團活動部分成立香草工坊社種植香草製作精油及清潔劑，並因應疫情製作防疫噴劑，另外綠精靈社團與地方創生組織「注腳雙溪」合作，讓學生直接與當地小農互動及至農田體驗，並參與社區創意料理故事餐桌、生態導覽及食農教育的活動，認識雙溪在地歷史、生態及農業的發展。

同樣獲得特優的板橋國中位於都會區，並未臨海近山，仍致力深化學生對自然環境的認識，推動海洋、溼地、山野、食農等教育，並發展多元校本課程並將其融入各學科領域。

板橋國中校長謝承殷指出，透過淨灘、獨木舟體驗、溼地單車踏查、攀登玉山前峰等讓學生親近海洋、溼地與山野，帶領學生體驗牽罟傳統漁撈技藝，結合海洋職涯探索瞭解海洋相關產業，並結合食魚與食農教育，認識捕撈魚種及栽種蔬果以結合永續農漁業概念，期望透過多元親土、愛海的體驗，誘發孩子保護海洋土地、愛護生態的心。 板橋國中師生攀登玉山前峰，讓學生親近山野。圖／新北市教育局提供 雙溪高中辦理食農教育體驗營，以班級為單位種植、收成作物。圖／新北市教育局提供 雙溪高中邀請蘆竹區公所到校參訪食農教育成果。圖／新北市教育局提供

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