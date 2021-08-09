嘉市科學168改發「科學寶盒」 國中小打造83款在家實驗

嘉義市國中、小學生每年暑假「科學168教育博覽會」，今年因疫情嚴峻取消實體活動，改由各校自行設計「科學寶盒」，嘉北國小中年級養獨角仙、高年級做光劍，崇文國小高年級做太陽能汽車、鐘乳石等，讓學童在家動手做並同時學原理，又兼顧防疫。

市府教育處指出，科學168每年都吸引上萬人次參加，今年轉型由學校設計體驗課程，依低、中、高年級不同需求，實驗素材及手冊放入盒子，學童帶回家製作，開學後各校再做成果展，總計發出83款、2萬1000個。

嘉北國小指出，教師設計給1年級科學寶盒為種香菇，搭配手機加裝顯微鏡頭，能觀察香菇生長情況，2年級用陶笛研究孔洞與聲音高低的物理現象，3年級搭配校方本位課程，發放獨角仙幼蟲讓學童照料，期待明年野放附近頂庄社區，4年級為利用調好的原料創作藍曬圖，5年級則供水管、LED燈泡，學童組裝成「魔電光劍」，手一握導電就會亮燈。

嘉北國小校長趙季薇說，依物理、生物、化學等原理設計實驗，並買材料給學童操作體驗，且操作須一段時間，用筆記本寫過程，避免留在家裡都用3C。

崇文國小給低年級設計「空氣炮」、「水滴爬樓梯」等10個實驗，中年級為「風扇陀螺」、「水果電池」等11個，高年級有「太陽能汽車」、「速成鐘乳石」等4個，都由教師依學生程度、操作能力設計；嘉義國中則1到3年級各有不同主實驗加小實驗，3年級為學童用紙板裁切出12面體，再放入LED燈泡。

教育處長林立生說，今年科學168主題為「雙手萬能，科學在手」，盼學生在實驗中透過雙手尋找解決方案，校校都有但校校皆不同，各國中、小學將視疫情，讓學童於返校日或分流回校領取。 興安國小提供的科學寶盒。圖／嘉義市政府提供 嘉北國小高年級的科學寶盒，讓學童製作光劍體驗通電原理，右二為嘉市長黃敏惠。圖／嘉北國小提供 崇文國小提供的科學寶盒內含實驗素材。圖／崇文國小提供 嘉北國小中年級的科學寶盒，讓學童養獨角仙的幼蟲，中為嘉市長黃敏惠。圖／嘉北國小提供 崇文國小高年級的科學寶盒為「太陽能汽車」。圖／崇文國小提供 嘉北國小低年級的科學寶盒，讓學童種香菇，並用顯微鏡觀察生長情形。圖／嘉北國小提供

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