桃園振聲高中家長會贈聯合盃作文書冊 精進學生寫作

桃園市天主教振聲高中家長會現職會長與多位卸任的榮譽會長今天捐贈學校300本聯合盃作文大賽獲獎文章和專家賞析書冊，期勉學生透過書冊和師長傳授，在寫作的文字運用與描述能更精進，為自己贏得更好的成績。

振聲高中校長劉安國表示，聯合報系舉辦多年聯合盃全國作文大賽，每一年會把總決賽各組首獎、優等和初賽第1名的作品編輯成冊出版，無論哪一年出版的書冊都是一時精選，而且還有名師寫賞析，鞭辟入裡講解獲獎作文的特色，解析的同時，更不吝傳授讀者如何在有限的時間切題寫出一篇好文章，讓國小、國中、高中生都能受益。

市議員林政賢也肯定聯合盃作文大賽書冊，並表示振聲高中附設國中部品格教育、學科表現一直是桃園市的翹楚，尤其國中部升學成績更居桃園第一，每年會考錄取高中第一志願無論人數和比率，在桃園市都領先其他學校。

榮譽會長呂朝福表示，提高孩子的閱讀能力及寫作能力是給孩子們最好的禮物，因ㄧ生中用之不竭取之不盡，送聯合盃作文大賽書冊好書就是最好的禮物。振聲高中家長會一直以來都非常支持學校，大家有錢出錢有力出力，每年的運動會募款和贊助金額都是全桃園市的指標。

振聲高中歷任的家長會長們的感情非常好，踴躍出席學校活動，今天除了贈書，也300瓶海之神洗手液防疫物資也如此，贊助的會長（依前後任順序）有林政賢、李展向、温碧雲、呂朝福、劉益霞 、袁維政、徐瑞燦、陳玉麗、張凱翔、楊鴻榮（現職會長）與前任總幹事陳素琴等。 振聲高中校長劉安國（左）回贈家長會感謝狀。記者鄭國樑／攝影 振聲高中家長會贈送學校聯合盃作文大賽書冊，多位歷任家長會長到場。記者鄭國樑／攝影

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