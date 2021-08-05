快訊

出國申請接種黃皮書 費用150元至200元不等

【0805確診地圖】本土確診6例、死亡+0 新北增4例個案最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟學奧林匹亞決賽 台灣2度參賽獲2銀3銅

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
康橋國際學校秀岡校區學生顧青雲。圖／台灣模擬教育協會提供
康橋國際學校秀岡校區學生顧青雲。圖／台灣模擬教育協會提供

2021年國際經濟學奧林匹亞決賽結果揭曉，在全球44國共215名中學生參賽，台灣選手共奪得2銀3銅佳績，國際總成績排名為第13名，在經濟學測驗中則是亞太區第2名。其中，銀牌得主為台北歐洲學校學生陳柏翰、康橋國際學校秀岡校區學生顧青雲。

國際經濟學奧林匹亞（International Economics Olympiad）今年舉辦第4屆，主辦國為拉脫維亞，受疫情影響，該競賽於線上跨時區同步舉辦。今年也是我國第二次參與此項國際賽事，賽事包含金融素養遊戲、經濟學測驗及商業案例分析。

全球排名方面，台灣全隊世界排名第13名，亞太地區是第5名。三個項目中，我國選手在經濟學測驗中表現最佳，位居全球第7名，亞太地區則獲得亞軍，顯見我國在國際經奧中逐漸展露頭角，選手得牌結果亦持續進步。

台灣模擬教育協會理事長蔡承翰擔任領隊，他指出，本年度為台灣代表隊第二次參賽，5位選手全數獲獎，較上一屆（5面銅牌）繳出更亮麗的成績，表示我國對於經濟學奧林匹亞競賽培訓已有所成長，冀望未來奪得更好佳績。

副領隊黃蕾而分析，台灣隊勝出的關鍵除了在商業案例分析項目上，在經濟學理論項目也有很明顯的進步。

至於接下來的參賽規畫，蔡承翰表示，台灣模擬教育協會將持續擴大國內競賽規模，結合學術與業界資源，選拔並培訓優秀學生參與國際經濟學奧林匹亞，以期提升國內學生之經濟學能力，促進國際交流與拓展視野，為國爭取榮譽。

北歐洲學校學生陳柏翰。圖／台灣模擬教育協會提供
北歐洲學校學生陳柏翰。圖／台灣模擬教育協會提供

奧林匹亞 學測

延伸閱讀

《宣傳機器》全面理解社群媒體的當代必讀佳作

世界第3！國際化學奧林匹亞競賽 我國獲3金1銀

生物奧林匹亞金牌得主分享讀書秘訣 自制力+想像力「12點前睡覺6點起床讀書」

國際物理奧林匹亞競賽傳捷報 花中學生拿下金牌

相關新聞

經濟學奧林匹亞決賽 台灣2度參賽獲2銀3銅

2021年國際經濟學奧林匹亞決賽結果揭曉，在全球44國共215名中學生參賽，台灣選手共奪得2銀3銅佳績，國際總成績排名為...

台中國小生視力六都最差 教局：加強宣導護眼措施

疫情期間，線上課程成為教學模式之一，但加重學生近視的疑慮。民進黨台中市議員指出，台中市109學年國小視力不良率是六都最高...

不要為了升學做沒興趣的選擇 南女生不一樣學習經驗

台南女中應屆畢業生曾宇璿多才多藝，除了是田徑好手，也會多種樂器，國中就有留學夢，畢業後到美國讀1年書才回國讀高中，今年也...

颱風攪局 教部預告公立高中教甄複試延期規畫

盧碧颱風步步逼近，教育部原訂8月7日辦理110學年度公立高中教師甄複試，眼看颱風即將來襲，教育部今天表示，若行政院人事行...

疫情衝擊孩子學習受影響 信誼助13所兒少機構添資源

疫情讓處於弱勢的家庭、社福機構更是雪上加霜，不僅企業贊助減少、募款活動延後或取消，民間個人小額捐款更是大幅下降，兒少安置...

日月光攜基金會 捐贈高雄杉林國中智慧微電網系統

為提供偏鄉學校師生供電穩定的學習環境，日月光投控攜手日月光環保永續基金會，斥資1,050萬元，在高雄市杉林區杉林國中建置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。