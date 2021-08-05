經濟學奧林匹亞決賽 台灣2度參賽獲2銀3銅

2021年國際經濟學奧林匹亞決賽結果揭曉，在全球44國共215名中學生參賽，台灣選手共奪得2銀3銅佳績，國際總成績排名為第13名，在經濟學測驗中則是亞太區第2名。其中，銀牌得主為台北歐洲學校學生陳柏翰、康橋國際學校秀岡校區學生顧青雲。

國際經濟學奧林匹亞（International Economics Olympiad）今年舉辦第4屆，主辦國為拉脫維亞，受疫情影響，該競賽於線上跨時區同步舉辦。今年也是我國第二次參與此項國際賽事，賽事包含金融素養遊戲、經濟學測驗及商業案例分析。

全球排名方面，台灣全隊世界排名第13名，亞太地區是第5名。三個項目中，我國選手在經濟學測驗中表現最佳，位居全球第7名，亞太地區則獲得亞軍，顯見我國在國際經奧中逐漸展露頭角，選手得牌結果亦持續進步。

台灣模擬教育協會理事長蔡承翰擔任領隊，他指出，本年度為台灣代表隊第二次參賽，5位選手全數獲獎，較上一屆（5面銅牌）繳出更亮麗的成績，表示我國對於經濟學奧林匹亞競賽培訓已有所成長，冀望未來奪得更好佳績。

副領隊黃蕾而分析，台灣隊勝出的關鍵除了在商業案例分析項目上，在經濟學理論項目也有很明顯的進步。

至於接下來的參賽規畫，蔡承翰表示，台灣模擬教育協會將持續擴大國內競賽規模，結合學術與業界資源，選拔並培訓優秀學生參與國際經濟學奧林匹亞，以期提升國內學生之經濟學能力，促進國際交流與拓展視野，為國爭取榮譽。 北歐洲學校學生陳柏翰。圖／台灣模擬教育協會提供

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