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疫情衝擊孩子學習受影響 信誼助13所兒少機構添資源

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
信誼基金會贊助13所兒少安置機構，提供學習資源和清潔保健用品，讓安置中心老師能帶領孩子創造更豐實而有創意的生活。圖／信誼基金會提供
信誼基金會贊助13所兒少安置機構，提供學習資源和清潔保健用品，讓安置中心老師能帶領孩子創造更豐實而有創意的生活。圖／信誼基金會提供

疫情讓處於弱勢的家庭、社福機構更是雪上加霜，不僅企業贊助減少、募款活動延後或取消，民間個人小額捐款更是大幅下降，兒少安置機構也面臨生存困境，孩子的學習也受到嚴重影響。信誼基金會贊助13所兒少安置機構，提供學習資源和清潔保健用品，讓安置中心老師能帶領孩子創造更豐實而有創意的生活。

信誼基金會董事長張杏如表示，透過媒體報導，得知諸多兒少安置機構在疫情期間面臨許多難題，主動聯繫挹注0至12歲「兒少安置教養機構」費用、學習資源和清潔保健用品，透過各縣市社會局的推薦，截至目前已贊助13所兒少安置教養機構。

不分南北，各地安置機構都受到影響。桃園藍迪兒童之家院長李雪櫻表示，除了經濟壓力，在長時間「不能外出」的限制下，院童作息安排面臨空前的挑戰。當教養資源挹注，提供孩子分齡、多元而有結構性的書籍和教具，機構也展開全新教養計畫，將這些書籍和教具系統化的運用在家園教養上。

李雪櫻也提到，這些孩童多數認知發展較遲緩、社會性不足、空間概念較弱，圖書和遊戲激發了孩子的學習興趣。她舉例，小六的南南（化名）認知發展比同齡孩子較慢，但他特別喜歡有結構又有設計感的書籍，每天至少看兩套，並大聲唸出來，就連發音都有進步。

信誼基金會也提到，根據聯合國教科文組織報告顯示，全球約有17億兒童的教育因此受到嚴重的影響，英國國家教育研究基金會更針對6至7歲學生進行測試，發現學生的閱讀和數學程度平均落後了2個月，弱勢學童衝擊更大，閱讀和數學程度比非弱勢學童落後了整整7個月。

張杏如表示，近三個月台灣忙著防疫，倉促停課對孩童的學習產生了重大的變化。她認為，閱讀和遊戲是孩童最重要的學習途徑，特別是閱讀能力，是孩子接觸世界、構建知識的基礎。除了贊助兒少安置機構經費、清潔用品外，也挑選適齡的書籍和遊具，讓安置中心老師能帶領孩子創造更豐實而有創意的生活。

疫情 桃園

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