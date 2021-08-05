停演3個月 苗栗中正堂父親節迎來首場演出「金銀斧頭」

隨著疫情警戒調降為二級，苗栗縣文化觀光局中正堂也迎來3個月來的第一場演出，8月8日下午3點將在中正堂前廊，邀請縣內青年團隊逸蘭軒掌中劇團演出布袋戲「金銀斧頭」，活動採限額自由入場，縣府歡迎大家在父親節一起來看戲。

苗栗縣文觀局指出，受新冠肺炎疫情影響，縣內各表演場館5月中旬起就暫停所有演出活動，在全民努力防疫下，疫情現已降為二級警戒，中正堂將在8月迎來第一場演出，由縣內成立不久的青年團隊「逸蘭軒掌中劇團」，帶來經典劇碼金銀斧頭，將以真人說故事的方式開場，在中正堂前廊打造戶外故事屋，營造出人與戲偶的時空交錯，引領觀眾啟動想像力，要帶給大朋友、小朋友一個不一樣的周末午後。

金銀斧頭的故事源自於伊索寓言裡的「誠實的樵夫」，描述樵夫不小心將自己的鐵斧頭掉落到河裡，因丟失了謀生工具而難過不已，神仙此時現身幫他尋找，先後找到金斧頭、銀斧頭，但樵夫都誠實地回答不是他掉的，結果不但找回了自己的鐵斧頭，神仙還把金、銀斧頭都送給了他，鄰居聽到這件事，跑到河邊故意丟斧頭，但因不誠實，最後連自己的鐵斧頭都拿不回來。

文觀局表示，「金銀斧頭」演出採限額自由入場，入場時須全程配戴口罩並配合量測額溫、手部消毒、實聯制等防疫措施，入場後保持社交距離1公尺，當天如遇雨改在前廳演出，相關訊息可上苗栗縣文觀局網站或至Fb搜尋「貓裏藝文」粉絲專頁查詢。 苗栗縣文化觀光局8月8日下午3點將在中正堂前廊，邀縣內青年團隊逸蘭軒掌中劇團演出布袋戲「金銀斧頭」。圖／苗栗縣政府提供

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